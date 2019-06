"Έσκισε" κι αυτό το σαββατοκύριακο σε Ελλάδα & εξωτερικό ο χαριτωμένος "Αλαντίν"

O “Αλαντίν” της Ντίσνει σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι που προβάλλεται και σε μία εξαιρετική μεταγλώττιση στα ελληνικά με πολύ ωραία αποδοσμένα και τα τραγούδια του φιλμ, ήρθε και πάλι 1ος στο εγχώριο box office αφήνοντας 2ο το νέο φιλμ του Γκοτζίλα, «Γκοτζίλα ΙΙ: Ο Βασιλιάς των Τεράτων». Ο χαριτωμένος «Αλαντίν» που φρέσκαρε σε live action εκδοχή την αγαπημένη καρτούν ταινία του 1992 με το υπέροχο τραγούδι του Άλαν Μένκεν «Α Whole new world» και τη φωνή του αξέχαστου Ρόμπιν Γουίλιαμς ως τζίνι (στα ελληνικά ήταν τότε ο Ζανό Ντάνιας), με τον Γουίλ Σμιθ να αναλαμβάνει να παίξει το μπλε τζίνι που ξεπηδάει από το μαγικό λυχνάρι και σχεδόν να κλέβει την παράσταση, συνέχισε τη 2η εβδομάδα προβολής του (30/5 με 2/6/2019) σε 173 αίθουσες πανελλαδικά (στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) με 25.000 εισιτήρια και πλέον έχει φτάσει τα 85.000.

Στις ΗΠΑ επίσης συνέχισε εξαιρετικά και σε λιγότερο από 2 εβδομάδες έχει ξεπεράσει τα 185 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Τον Αλαντίν υποδύεται ο Mena Massoud & η όμορφη Naomi Scott την πριγκίπισσα Γιασμίν ενώ ο Marwan Kenzari (Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές) ενσαρκώνει τον δολοπλόκο Τζαφάρ. Το φιλμ που έχει έντονο τον εξωτικό αέρα και στα πολύχρωμα χορευτικά του μέρη (εντελώς Χολυγουντιανή με την καλή έννοια η είσοδος του Αλαντίν ως πρίγκιπα στην πόλη της Άκραμπα) θυμίζει κάτι από Bollywood, αρέσει σε μικρούς και μεγάλους ενώ στους τίτλους τέλους καθίστε να ακούσετε τον Γουίλ Σμιθ να ερμηνεύει το «Never had a Friend like me» αλλά και την υπέροχη μπαλάντα «A whole new world» σε νέα αλλά εξίσου ωραία βερσιόν. Το τραγούδι αυτό έχει βραβευτεί τόσο με Όσκαρ όσο και με Γκράμμι.

Ο «Γκοτζίλα ΙΙ: Ο Βασιλιάς των Τεράτων» σε σκηνοθεσία Michael Dougherty με τους Κάιλ Τσάντλερ, Κεν Γουατανάμπε, Σάλι Χόκινς και Βέρα Φαρμίγκα, σε 126 αίθουσες πανελλαδικά, σύμφωνα με στοιχεία του flix.gr, έφτασε το 4ήμερο της πρεμιέρας του τα 13.271 εισιτήρια ενώ στις ΗΠΑ με σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια πήγε κατευθείαν στο ν. 1 του boxoffice. Όσο για το υπέροχο «Rocketman» με τον Τάρον Έγκερτον απίθανο και πολύ πειστικό ως Έλτον Τζον κινήθηκε πιο μέτρια και σε 71 αίθουσες πανελλαδικά, απλά ξεπέρασε τα 6.000 εισιτήρια.

Χειρότερη επίδοση είχε το νέο ψυχολογικό θρίλερ «Ma» της Blumhouse, της εταιρείας που μας έφερε τις εισπρακτικές επιτυχίες Τρέξε!, Διχασμένος και Η Νύχτα με τις Μάσκες. Το «Ma» με την βραβευμένη με Oscar, μαύρη ηθοποιό Οκτάβια Σπένσερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε 56 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε το 1ο 4ήμερο προβολής του 4.600 εισιτήρια ενώ στις ΗΠΑ πήγε σαφώς καλύτερα με πάνω από 18 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλα τα παραπάνω φιλμ προβάλλονται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ