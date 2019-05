Πάτρα: Η stand up comedy “Μάχες με Νεράιδες” στο θέατρο act

Οι «Μάχες με Νεράιδες» έρχονται στην Πάτρα για δεύτερη φορά φέτος, λίγο πριν οι θεατές εγκαταλείψουν την πόλη για παραλίες, μαζί με νέα, φρέσκα, σπαρταριστά και ολίγον τι σουρεάλ κέιμενα.

Οι “Μάχες με Νεράιδες” του Στέλιου Ανατολίτη είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες σόλο stand up comedy παραστάσεις της Ελληνικής stand up comedy σκηνής, μία συλλογή αγαπημένων κειμένων μετά από 4 χρόνια συνεχής παρουσίας στην stand up σκηνή -κυρίως- της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2017 και παρουσιάστηκε στο Athens Comedy Festival 2018 στην τελική της μορφή. Ανέβηκε για 7 παραστάσεις στο Θέατρο Ελιάρτ τον Δεκέμβριο του 2018 κι έκανε μια μικρή βόλτα στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια παράσταση που ανανεώνεται συνέχεια, ξεκινάει από το τώρα, κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν κι επανέρχεται στο παρόν. Μια παράσταση που μιλάει για την ενηλικίωση στην Ελλάδα της κρίσης και τα μεγάλα όνειρα. Μια παράσταση που κρατάει περίπου 80 λεπτά. Οι «Μάχες με Νεράιδες» είναι ένας μεταφορικός τίτλος για τις μάχες που δίνουμε καθημερινά με όλα εκείνα που μας εκνευρίζουν ή μας απογοητεύουν και πως γίνεται τελικά να βγούμε νικητές από όλο αυτό.

Ο Στέλιος Ανατολίτης είναι ένας αποτυχημένος χημικός που άλλαξε απότομα καριέρα όταν χτύπησε η κρίση και είδε ότι η χημεία δε θα τον κάνει ευτυχισμένο. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το stand up comedy τον Δεκέμβριο του 2012 κι εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν τα χειρότερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Από τότε συμμετέχει συνέχεια σε παραστάσεις stand up comedy αλλά και αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας (improv). Ίδρυσε την πρώτη σχολή Improv Comedy στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη της AlmaKalma και τους Felizol, μια θεατρική ομάδα αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας που ανέβασε παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη για δύο θεατρικές σεζόν.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Μαιευτήριο Comedy Club, του πρώτου και μοναδικού comedy club της Θεσσαλονίκης, χτισμένο στα πρότυπα των Αμερικανικών Comedy Clubs.

Πλέον ο Στέλιος Ανατολίτης ασχολείται και με την επικοινωνία της επιστήμης μέσω της κωμωδίας γιατί αν συνεχίσει να βλέπει ανθρώπους να μην εμβολιάζονται και να πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη, θα πάρει διαστημόπλοιο να φύγει.

Ασχολείται και με το Youtube με συμμετοχές σε διάφορες παραγωγές αλλά και στο δικό του κανάλι με το πρωτότυπο όνομα “Stelios Anatolitis” και την εκπομή “Τα Νεύρα μου” όπου παρουσιάζει κάτι που το καλύτερο όνομα που μπορεί να σκεφτεί είναι το “ορθολογιστική κωμωδία”.

Κριτικές κοινού στο περιοδικό Αθηνόραμα για την παράσταση:

“Είναι από τις παραστάσεις που στο τέλος δε μπορείς να σηκωθείς κατευθείαν και απλά κάθεσαι λίγα λεπτά σκεπτόμενος ''τι αριστούργημα ήταν αυτό που παρακολούθησα μόλις;''. Καταπληκτική δουλειά!”

“Μία εξαιρετική παράσταση στην οποία, πέρα από το γέλιο που δεν σταματάει, θίγονται και σημαντικά θέματα που μας αφορούν όλους. Άψογη δουλειά και από τις καλύτερες stand up comedy παραστάσεις που μπορεί να δει κανείς.”

“Από τις καλύτερες παραστάσεις stand-up που έχω δεί.”

“Εξαιρετικός! Καλλιτέχνης με άποψη, με αρχές, με καυστικό χιούμορ, ανατρεπτικός. Κατάφερε να τα συνδυάσει με μοναδικό τρόπο και να παρασύρει στο ταξίδι του όχι μόνο νέους ανθρώπους αλλά και μεσήλικες με τελικό στόχο το λυτρωτικό γέλιο. Μην τον χάσετε!”

Η παράσταση “Μάχες με Νεράιδες” θα παρουσιαστεί την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 21.00 στο θέατρο act.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήριο: 8€ γενική είσοδος

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2610272037 & 6936122263.

