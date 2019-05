Πάτρα: Eγκαινιάζεται την Παρασκευή η έκθεση του Βορειοιρλανδού Brendan Kelly

Η Γκαλερί Cube στην οδό Μιαούλη 39 στην Πάτρα, φιλοξενεί την καινούρια δουλειά του εικαστικού Brendan Kelly, μέσα από την ατομική του έκθεση, με τίτλο “Within”. Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και ένας Ιρλανδός, στην καταγωγή, εικαστικός, με σημαντική πορεία στην σύγχρονη τέχνη, δημιουργεί με έμπνευση την ομορφιά και την αρμονία, όπως κάποιος μπορεί να τις συναντήσει μόνο στην ελληνική τέχνη.

Ο ίδιος, γράφει για το “Within”: “Για μένα η ζωγραφική είναι μια πράξη πίστης. Είναι η πεποίθηση πως κάθε πινελιά που προσθέτω θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο επόμενο βήμα, γιατί η δημιουργία είναι ένας συνεχής διάλογος ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα, ανάμεσα στον προγραμματισμό και τον αυθορμητισμό, την τάξη και το ελεγχόμενο χάος.

Τα πρόσφατα έργα μου εμπνέονται από τον πολιτισμό της Μεσογείου και ιδιαίτερα από τις κλασικές ελληνικές έννοιες της ομορφιάς και της αρμονίας, αν και σε όλα υπάρχει μια κοινή αναφορά που βασίζεται σε γεωμετρικά συστήματα και κρυμμένους κώδικες. Η ύπαρξη αυτής της κρυμμένης γλώσσας με συναρπάζει. Είναι μια γλώσσα που περιλαμβάνει κώδικες, στοιχεία και τύπους, μια γλώσσα όπως μεταφέρεται από τον δάσκαλο στο μαθητή. Μια γλώσσα που τη συναντούμε σε κτίρια όπως ο Παρθενώνας, η πρόσοψη του οποίου αντιστοιχεί στην περίφημη “χρυσή αναλογία”, αλλά και σε εμφανή σημάδια που άφησαν οι πρωτομάστορες σε μεγάλες πέτρινες κατασκευές.

Η έκθεσή μου αποτελείται από τρεις ενότητες ζωγραφικών έργων, η καθεμία σε διαφορετική κλίμακα: η μία από αυτές είναι εμπνευσμένη από την ανθρώπινη μορφή, η δεύτερη από τη γεωμετρία και τους “κρυμμένους” κώδικες που είναι εγγενείς σε όλες τις κατασκευές και η τελευταία, στην οποία χρησιμοποιώ μια πιο ποιητική και εκφραστική προσέγγιση, πάνω στην ιδέα του ταξιδιού μέσα στο χρόνο.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι “Within” και προσκαλεί τον θεατή να μην σταθεί μόνο στην επιφάνεια των έργων, αλλά να πάει πέρα από αυτή και να απολαύσει το απροσδόκητο.”.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από 31 Μαΐου έως τις 29 Ιουνίου 2019.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Τετάρτη Σάββατο 10.00 – 14.00

Κυριακή Δευτέρα κλειστά.

*Ο Brendan Kelly γεννήθηκε στο Dungannon, στη Βόρεια Ιρλανδία. Σπούδασε Zωγραφική και Kαλές Tέχνες στο Μπέλφαστ (MA Fine Art Painting, University of Ulster, Belfast) και συνέχισε στο Nτύσελντορφ (Staatliche Kunstakademie, Dusseldorf, (Καθηγητής Konrad Klapheck)) και στο Βερολίνο (Hochschule der Kunste, Berlin, (Καθηγητής K.H.Hodicke)). Έχει πραγματοποιήσει 16 ατομικές εκθέσεις μέχρι στιγμής και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις κυρίως στην Ευρώπη. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες.

Ατομικές εκθέσεις (επιλογή)

2019 Within, Cube Gallery, Patras Greece

2018 Touch and let go, Künstlerkreis Ortenau, Offenburg

2017 Sequential Shift, CliqueArt, Brussels

2012 Torsion, Espace 44, Brussels

2010 Greenheart, Les Halles des Tanneurs, Brussels

2006 Minutia naturae, KoWi, Brussels

1997 con. secuencias virtuales, Galeria Catarsis, Madrid

1994 Paintings, Casa de la juventud Luis Gonzaga, Madrid

1993 Chimaera, Almazen de la Nave, Madrid

1991 Soliloquy, Utopia Gallery, Dungannon, N.Ireland

1988 Rhineland, Otter Gallery, Belfast, N.Ireland

Battle lines, Corridor Gallery, Lurgan, N.Ireland

Spinning still, Wolfson College, Oxford, England

Paintings, Peacock Gallery, Craigavon, N.Ireland

1987 Paintings and drawings, Harmony Hill Arts Centre, Lisburn, N.Ireland

1985 Drawings, Crescent Arts Centre, Belfast

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή)

2018 Art project “No-Ah-Fence”, Art Athina 2018, Athens, Greece

On The Road, Cube Gallery, Patras, Greece

2017 Art project “fare/Fair, Cube Gallery, Patras, Greece

“Of love and other demons”, Cube Gallery, Patras, Greece

2016 Cube Gallery, Patras, Greece

2015 ING Discerning Eye (invited artist), Mall Galleries, London

Cube Gallery, Patras, Greece

1998 Galeria Catarsis, Madrid

1997 Galeria Catarsis, Madrid

1996 Galeria Catarsis, Madrid

1990 Circulo de Bellas Artes, Madrid

1988 The Square Gallery, London

1986 Rundgang, Klasse Klapheck, Staatliche Kunstakademie, Dusseldorf

1985 Peacock Gallery, Craigavon, N.Ireland

1982 Claremorris Open, Claremorris, Ireland

Βραβεία

1987 Arts Council of Northern Ireland bursary

1985 DAAD Scholarship

1985 Arts Council of Northern Ireland bursary.