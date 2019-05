Πρεμιέρα στις 30/5 στις Ελληνικές αίθουσες για το νέο "Godzilla"

Στις 30 Μαΐου 2019 ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, βγαίνει στη χώρα μας η ταινία «Γκοτζίλα ΙΙ, Ο Βασιλιάς των τεράτων – Godzilla, king of the monsters» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μάικλ Ντάκερτι.

Πρωταγωνιστούν οι: Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Βέρα Φαρμίγκα, Κάιλ Τσάντλερ, Ζανγκ Ζιγί, Κεν Γουατανάμπε, Τσαρλς Ντανς, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Τόμας Μίντλντιτς, Αίσα Χιντς.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Λόρενς Σερ

Μοντάζ: Ρότζερ Μπάρτον, Ρίτσαρντ Πίρσον, Μπομ Ντάσκαϊ

Μουσική: Μπερ ΜακΚρίρι

Διάρκεια: 2 ώρες και 11 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.

Το φιλμ αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare όπου ήδη φιγουράρει και το σχετικό διαφημιστικό πόστερ.

Μετά τις παγκόσμιες επιτυχίες του «Γκοτζίλα» (2014) που άγγιξε τα 529 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς και «Kong: Η νήσος του κρανίου» (2017), έρχεται το επόμενο, σαρωτικό κεφάλαιο αναβίωσης τιτάνιων τεράτων από τη Warner.

Μία επική, εντυπωσιακή περιπέτεια που βάζει τον Γκοτζίλα ενάντια σε μερικά από τα πιο γνωστά τέρατα της ιαπωνικής ποπ κουλτούρας: τη Μόθρα, τον Ρόνταν και τον τρικέφαλο Γκιντόρα. Σκηνοθετεί ο Μάικλ Ντάκερτι (Krampus), ενώ πρωταγωνιστούν οι Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Stranger Things), Βέρα Φαρμίγκα (Up in the Air) και Κάιλ Τσάντλερ (Argo).

Σύνοψη

Η Μόναρκ, μια κρυφή ζωολογική ομάδα, έρχεται αντιμέτωπη με τιτάνια τέρατα, συμπεριλαμβανομένου και του Γκοτζίλα, που συγκρούεται με τη Μόθρα, τον Ρόνταν και την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο Γκιντόρα. Όταν αυτά τα αρχαία τέρατα, που θεωρούνταν απλώς μύθοι, ξυπνήσουν ξανά, θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για την απόλυτη κυριαρχία, ακόμα και σε βάρος της ανθρωπότητας.

Μία διαφορετική τιτανομαχία

Με αυτή την ταινία, ο σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος Μάικλ Ντάκερτι συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα, κακόβουλα τέρατα στη μεγάλη οθόνη σε ένα εντυπωσιακό θέαμα επικών διαστάσεων και μαχών, όπου το μέλλον του πλανήτη εξαρτάται από τη μοίρα των τεράτων και των ανθρώπων.

«Ο Γκοτζίλα έχει μυθική διάσταση» λέει ο σκηνοθέτης. «Οι ταινίες του είναι επικές, απολαυστικές, αλλά κάτω από το χάος και την καταστροφή, οι ταινίες αυτές είναι αλληγορικές. Έτσι τον επινόησαν και τον απεικόνισαν οι Ιάπωνες και νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που ο Γκοτζίλα έχει αντέξει τόσα χρόνια».

Από την εκρηκτική του αφύπνιση το 1954 μέχρι την επική του αναγέννηση το 2014, ο Γκοτζίλα ήταν πάντα κάτι παραπάνω από ένα τέρας. Ένας καταστροφέας, ένας σωτήρας, ένα έμβλημα, ένας Βασιλιάς που έχει εξελιχθεί και μεταμορφωθεί μέσα σε δεκαετίες κοινωνικών, πολιτικών και οικολογικών αλλαγών από κινούμενη φυσική καταστροφή μέχρι τον τελευταίο, μοναχικό Σαμουράι στη Γη. «Είναι εμπορικές ταινίες» συνεχίζει ο σκηνοθέτης. «Αλλά είναι γεμάτες μεταφορές. Παρόλο που τα θέματα έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια, σε αφήνουν όλα με το ίδιο μήνυμα: ότι αν πας κόντρα στη φύση, η φύση θα κλωτσήσει».

«Νομίζω ότι είναι ένα εντυπωσιακό κλασικό υπερθέαμα» λέει ο Κάιλ Τσάντλερ, ένας από τους ηθοποιούς της ταινίας. «Ο Μάικ ήρθε με ένα καθηλωτικό θέαμα ενός κόσμου που κατακλύζεται από τιτάνια τέρατα και μια ιστορία που σε κάνει να νοιάζεσαι για το τι συμβαίνει στους ανθρώπους που βρίσκονται στο διάβα τους και με ενθουσιάζει που τους βλέπω να συμπλέκονται. Η μεγάλη μου προσδοκία για την ταινία είναι ότι οι άνθρωποι θα κάθονται στην αίθουσα και θα κοιτάνε ψηλά σ’ αυτόν τον τεράστιο κόσμο και θα πιστεύουν ότι μπορεί πραγματικά να υπάρχει».

«Αυτή η ταινία είναι μία μείξη αλλόκοτων, αρχαίων τεράτων και το κοινό θα νιώσει τη δράση και την περιπέτεια μέσα από γερές δόσεις αδρεναλίνης» ανέφερε η ηθοποιός Βέρα Φαρμίγκα, που παίζει στην ταινία. «Είναι σημαντικό να πούμε μία ιστορία που έχει απήχηση και νομίζω ότι η ταινία το έχει αυτό. Γι΄αυτό ο Γκοτζίλα είναι ακόμα μία δυνατή εικόνα. Ρίχνει φως σε πραγματικά θέματα. Υπάρχει κάτι όχι αξιαγάπητο σε ένα τιτάνιο τέρας που μας κάνει να αισθανόμαστε άνθρωποι;».

Κάτι με το οποίο συμφωνεί απόλυτα ο σκηνοθέτης που πριν ακόμα αρχίσει να περπατάει, η εικόνα ενός θρυλικού τέρατος αποτυπώθηκε στο μυαλό του. «Ήταν ένας δεινόσαυρος που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο» αναπολεί ο σκηνοθέτης. «Δεν ήταν καν δεινόσαυρος, ήταν ένα αρχαίο τέρας που τα έβαλε με τον κόσμο. Άρχισα να παθιάζομαι με τον Γκοτζίλα. Τον σχεδίαζα στα τετράδια μου και τον ζωγράφιζα στα βιβλία μου. Ήταν μια παράξενη δικλείδα ασφαλείας για μένα, ήταν δυνατός και σοφός. Οπότε ήταν ένας πολύ καλός μου φίλος για καιρό».

Το δίδυμο των σεναριογράφων είχε την ελευθερία να εξερευνήσει το σύμπαν των τεράτων της ιαπωνικής ποπ κουλτούρας και να ζωντανέψει στη μεγάλη οθόνη τρία από τα πιο δημοφιλή τέρατα: τη Μόθρα, τον Ρόνταν και τον Βασιλιά Γκιντόρα. Έτσι, η ταινία κάνει μία εντυπωσιακή υπέρβαση συμπεριλαμβάνοντας αυτούς τους διαχρονικούς, αγαπημένους χαρακτήρες σε μία πρωτότυπη ιστορία. Ο τρόπος που οι σεναριογράφοι έδεσαν τα τρία τέρατα με τον Γκοτζίλα ήταν οργανικός, δημιουργώντας μία επική περιπέτεια, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Εκτός από τον πασίγνωστο Γκοτζίλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει κοντά στον τρικέφαλο Γκιντόρα -του οποίου το κάθε κεφάλι έχει τη δική του προσωπικότητα-, στον Ρόνταν με την υπερηχητική ταχύτητα και στην αιθέρια νυχτοπεταλούδα Μόρθα, που συμβολίζει μία τρομαχτική μητρική φιγούρα.

Όπως διαβάσαμε στην wikipedia, είναι το 35ο φιλμ του Godzilla σινε-franchise & η 3η ταινία Godzilla που έγινε από κάποιο στούντιο παραγωγής στο Hollywood. Επίσης το σίκουελ «Godzilla vs. Kong», είναι προγραμματισμένο για έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες για τις 13 Μαρτίου 2020.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ