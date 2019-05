Σεμινάριο στο act στην Πάτρα για την «μουσικότητα της κίνησης: Το σώμα ως μουσικό όργανο»

Το θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα διοργανώνει το τέταρτο σεμινάριο Σωματικού Θεάτρου, που είναι και το τελευταίο για την περίοδο 2018-2019, προσκαλώντας στην Πάτρα, τον διεθνή χορογράφο και performer Σπύρο Κουβαρά, ιδρυτή της γαλλικής ομάδας σύγχρονου χορού, Synthesis 748.

Το σεμινάριο, με τίτλο της 4ης Θεματικής, «Η μουσικότητα της κίνησης: Το σώμα ως μουσικό όργανο», είναι συνολικής διάρκειας 8 ωρών και θα λάβει χώρα το σαββατοκύριακο 1 και 2 Ιουνίου 2019, στο θέατρο act στην Πάτρα και τις ώρες 14:00-18:00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με σχετικά καλή φυσική κατάσταση που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν την σωματική τους, σκηνική έκφραση, ανεξάρτητα του αν διαθέτουν προηγούμενη θεατρική ή χορευτική εμπειρία. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 14 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.

Σε όλους τους συμμετέχοντες, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από την Spyros Kouvaras / Synthesis 748 Dance Company. Για την εγκυρότητα της εγγραφής απαιτείται κατάθεση προκαταβολής 25 €, μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαΐου, στο ταμείο του θεάτρου ACT ή με web banking (με την αιτιολογία ACT LAB) στον ακόλουθο λογαριασμό: IBAN / GR7701402900290002340015561, ALPHA BANK / Δικαιούχος Σπύρος Κουβαράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Το σεμινάριο «Η μουσικότητα της κίνησης: Το σώμα ως μουσικό όργανο» του Σπύρου Κουβαρά, εξετάζει και αναλύει τις διαφορετικές παλέτες και ποιότητες στην κίνηση του performer, τοποθετώντας το σώμα στο επίκεντρο της σκηνικής παρουσίας. Κάθε άρθρωση, κάθε μικρή ή μεγάλη μυική ομάδα χρησιμοποιείται μεταφορικά ως μουσικό όργανο και η κίνηση αποκτά την μορφή μιας βουβής συμφωνίας.

Η αναπνοή καθορίζει την ένταση και τη χαλάρωση και η αναπνοή γίνεται ο ρυθμός της εσωτερικής μουσική του σώματος. Το σώμα, προσεγγίζεται ως μια μουσική παρτιτούρα που διαμέσου των κινήσεων και των δυναμικών που χρησιμοποιεί, χρωματίζει τον χώρο και αποκαλύπτει των εσωτερικό κόσμο του performer. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν σε μια μέθοδο μη λεκτικής δραματουργίας που απελευθερώνει το φαντασιακό του ερμηνευτή και εστιάζει στην ποιητική της εικόνας όπως αυτή προκύπτει από την αντίστιξη φωνής, αναπνοής και κίνησης. Η καλλιέργεια της μουσικότητας στην κίνηση αποτελεί για τον ερμηνευτή ένα θεμελιώδες στοιχείο της σκηνικής του παρουσίας και μέσα από τεχνικές ασκήσεις και δομημένους αυτοσχεδιασμούς ενισχύεται η δυνατότητα του performer να ερμηνεύσει κινησιολογικές χορωδίες, και κινητικούς κανόνες διαφορετικών τονικοτήτων.

Όλες οι ανωτέρω προσεγγίσεις θα γίνουν μέσα από την σχέση του σώματος με τον χώρο, μέσα από την σχέση του με τον χρόνο και την δυναμική καθώς και μέσα από τον κινησιολογικό διάλογο με τους άλλους.

Αναλυτικά:

Physical training exercises

Μυοσκελετική ενδυνάμωση

Διαφορετικές ποιότητες και δυναμικές κίνησης

Ηχοποιητική ανάλυση κινητικών μοτίβων

Ταχύτητες και Ρυθμός: βραδύτητα, εκρηκτικότητα, ρυθμική σταθερότητα

Σύνθεση κινησιολογικών φράσεων.

Διδακτέες Ώρες: 8 ώρες συνολικά, 14:00-18:00 Σάββατο και Κυριακή

Κόστος συμμετοχής: 40 € η κάθε θεματική

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: 6939769081, 2610272037, 6936122263 ή ηλεκτρονικά στο [email protected]

*Ο Σπύρος Κουβαράς είναι καλλιτέχνης με βάση του την Αθήνα και το Παρίσι. Σπούδασε Graphic Design, Εφαρμοσμένες Τέχνες και Ιστορία της Τέχνης στο κολλέγιο ΑΚΤΟ στην Αθήνα και σύγχρονο χορό και χορογραφία στο Centre National de la Danse και στο Studio Ménagerie de Verre στο Παρίσι. Παράλληλα, αποφοίτησε απο την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σωματικού Θεάτρου στο Παρίσι - Académie Européenne de Théâtre Corporel / École Magenia, υπο την διεύθυνση της Ella Jaroszewich.

Εγκατεστημένος από το 2004 έως το 2016 στο Παρίσι, ίδρυσε τον Μάιο του 2008 την Synthesis 748 και μέχρι τώρα έχει χορογραφήσει 9 παραγωγές της ομάδας, με τελευταία το έργο «Έρημη Χώρα-ΜΕΤΑ» που επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΑ.

Από το 2010 έως και το 2016 η Synthesis 748 επιχορηγήθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας και το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Χορού και παραστάσεις, performances και χορογραφικά installations του Σπύρου Κουβαρά έχουν, μεταξύ άλλων, παρουσιαστεί στα International Visual Theatre (Paris), Centre National de la Danse (Paris), MACVAL-Museum of Contemporary Art (Paris), Espace André Malraux (Herblay), KW-Institute of Contemporary Art (Berlin), Flutgraben (Space/Time Berlin-International Platform of Contemporary Art), Abundance Festival (Sweden), Tanzwoche Dresden (Germany), Tanztage (Germany), Biennale of Performing Arts of Bogotà (Colombia), Uovo Performing Arts Festival (Italy), Owl Art Space gallery (Greece), Galleria Zero (Spain), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας (θέατρο και αίθουσα Νίκος Κεσσανλής), Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Σύγχρονο Θέατρο και Θέατρο Ροές. Στην Πάτρα, στο Δημοτικό θέατρο Απόλλων, έχουν παρουσιαστεί σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ, τα έργα του, «L’Isolement dans un espace infini» και «Nova Aetas», ενώ σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ, το 2016 παρουσιάστηκε στο Ρωμαικό Ωδείο, το έργο του «3 mountains not to climb». Εργογραφία του Σπύρου Κουβαρά περιλαμβάνεται σε διεθνείς βιβλιογραφικές εκδόσεις σύγχρονης τέχνης και παραστατικών τεχνών.

Τον Φεβρουάριο του 2016, είχε διακαλλιτεχνική συνεργασία με το [email protected], ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα του πειράματος CERN, στα γαλλοελβετικά σύνορα, που τον τίμησε με την ανάθεση της χορογράφησης μιας οπτικοακουστικής εγκαταστάσης του INFN, ενώ πρόσφατα παρουσίασε την solo, χορογραφική performance, «Aequam» στο ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, μετά απο πρόσκληση του Μουσείου και του International Performance Philosophy Network.

Το καλοκαίρι του 2018 ο Σπύρος Κουβαράς υπήρξε προσκεκλημένος καλλιτέχνης της Valletta 2018-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπου και του ανατέθηκε να χορογραφήσει την performance «Kazin Barokk», της Έλλης Παπακωνσταντίνου και του ODC Ensemble, ένα site specific project με την συμμετοχή διεθνών performers στην Notre DameGate, της Βαλέτα. Τον Μάρτιο του 2019, το έργο του «OPUS I # temporality», θα παρουσιαστεί στο CICA Museum στην Νότια Κορέα και στην συνέχεια το οπτικοακουστικό υλικό της χορογραφικής του performance θα εκτίθεται ως έργο της μόνιμης συλλογής του Μουσείου. Διδάσκει και διοργανώνει σεμινάρια Χορογραφικής Σύνθεσης, Σύγχρονου Χορού και Σωματικού Θεάτρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για το συνολικό έργο και την έρευνα του γύρω απο την διαλεκτική σχέση του σύγχρονου χορού και των εικαστικών τεχνών, ο Σπύρος Κουβαράς υποστηρίζεται απο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σύγχρονων Καλλιτεχνών, Pépinières Européennes και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

