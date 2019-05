Η Κάθριν Χάντερ πάει με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Επίδαυρο και μιλάει για τη συνεργασία της

«Πηγαίναμε σε καθολικό δημοτικό σχολείο, μετά σε προτεσταντικό γυμνάσιο, ενώ στο σπίτι μισή φράση ήταν στα ελληνικά και μισή στα αγγλικά. Αυτό το διπλό πολιτιστικό υπόβαθρο ήταν για μένα μια πλούσια εμπειρία. Πάντως, έτσι αγαπήσαμε την Ελλάδα. Έμαθα να αγαπώ τις πέτρες και τη θάλασσα, ενώ οι Άγγλοι λένε "the green and pleasant land" (ο πράσινος και ευχάριστος τόπος).

Για να πάρεις έναν καλό ρόλο χρειάζεται σκληρή δουλειά. Έχουμε μια έκφραση στα αγγλικά: "You are as good as your last performance", δηλαδή είσαι τόσο καλός όσο η τελευταία σου παράσταση