Αγαπημένα video games που όλοι οι 30+ έχουν "λιώσει" σε φλιπεράκια, pc με δισκέτες και τις πρώτες κονσόλες - ΒΙΝΤΕΟ

Πολλοί ακόμα τίτλοι άφησαν εποχή, όπως:

Defenders of the crown (1986)

The secret of the monkey island (1990)

Icewind dale (2000)

Wonder Boy in Monster Land

Ghost N' Goblins (1985)

Tehkan World Cup (1985)

Golden Axe (1989)

Kung Fu Master (1984)