Πάτρα: Απόψε Live το "Παιδί Τραύμα"

To «Παιδί Τραύμα» που εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν από το τέλος της περασμένης χρονιάς με ένα άλμπουμ «μικρό» που έγινε γρήγορα talk of the town, απόψε Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στις 21.30 θα κάνει μία live μουσική εμφάνιση στην Πάτρα στο Café del Bar στην Τριών Ναυάρχων για να παίξει κομμάτια από τις «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις», όπως λέγεται το 1ο του cd που επίκειται να κυκλοφορήσει και σε βινύλιο από την Veego records.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα του στο δαιδίκτυο, το «Παιδί Τραύμα» γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Του αρέσει α) να περνάει ώρα στην τουαλέτα β) να κοιτάει το κινητό του και γ) να τρώει φέτες τυράκια από το ψυγείο. Στο πρώτο του άλμπουμ «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις» εσωκλείονται οδηγίες για το πώς να χορέψει κάποιος τα τραγούδια του και να αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις.

Το Παιδί Τραύμα, χωρίς να έχει κανέναν να τον προωθήσει, χωρίς να έχει προϊστορία, χωρίς να είναι μέλος καμίας παρέας, μόνο και μόνο επειδή το ποπ άλμπουμ που έφτιαξε είναι εξαιρετικό, απέκτησε αμέσως αναγνωρισιμότητα και φήμη ανέφεραν Μέσα ενημέρωσης όπως το σάιτ της εφημερίδας lifo.gr που τον χαρακτήρισε ως "τον μυστηριώδη μουσικό του πιο όμορφου πρόσφατου άλμπουμ ελληνικής ποπ".

Μετά τη συναυλία του θα ακολουθήσει dj set από τους French Disko. Ένα από τα τραγούδια του που έχει ξεχωρίσει και ήδη ακούγεται στα ραδιόφωνα, είναι το «Σαν Ιχθύς».