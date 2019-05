Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ ζουν φανερά τον έρωτα τους

Τον Τζεφ Μπέζος και τη σύντροφό του Λόρεν Σάντσεζ απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. οι δυο τους ζουν τον έρωτά τους ανοιχτά και έχουν σταματήσει να κρύβονται. Μάλιστα βρέθηκαν για δείπνο σε γνωστή πιτσαρία της Νέας Υόρκης την περασμένη Κυριακή.

Ο ιδρυτής της Amazon και η Σάντσεζ απέφευγαν να κυκλοφορούν μαζί αλλά πηγές είπαν στην Page Six ότι «αγαπιούνται βαθιά» και περίμεναν μέχρι να τελειώσουν οι διαδικασίες του διαζυγίου του Μπέζος.

Η σχέση τους αποκαλύφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από το National Enquirer. Πιο συγκεκριμένα το ζευγάρι είχε εντοπιστεί στις 30 Νοεμβρίου να δειπνεί στο διάσημο ιταλικό εστιατόριο Felix, στην Καλιφόρνια.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez ceased to cover their relationship and first appeared in public collectively. - https://t.co/crSmEqVOl6 pic.twitter.com/za7rB2FkKf