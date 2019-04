Πάτρα: Επίτιμοι Διδάκτορες αναγορεύονται οι Καναδοί David J.W. Piper & Γεωργία Πή-Piper

Ο Ομότιμος Επιστήμονας της Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά David J.W. Piper και η Καθηγήτρια Γεωλογίας του Saint Mary’s University in Halifax, Γεωργία Πή-Piper θα αναγορευθούν Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών του πανεπιστημίου στο κτίριο διοίκησης.

Το έργο και την προσωπικότητα των τιμώμενων θα παρουσιάσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας, Νικόλαος Κοντόπουλος. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου, η Αναγόρευση του David Piper σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος και η περιένδυσή του από την Πρύτανι.

Ο τιμώμενος θα κάνει ομιλία με τίτλο: «Understanding deep-water sedimentary processes: Κατανοώντας τις διαδικασίες ιζηματογένεσης σε βαθιά νερά».

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου της Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου, η Αναγόρευση της Γεωργίας Πή-Piper σε Επίτιμη Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος και η περιένδυσή της από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία της τιμώμενης με τίτλο: «Evolving interpretations of the igneous systems of the Aegean: Εξελίσσοντας τις ερμηνείες των πυριγενών συστημάτων του Αιγαίου».

Ο David J.W. Piper πρόσφατα έγινε ομότιμος επιστήμονας στη γεωλογική Υπηρεσία του Καναδά (Ατλαντικός). Μεγάλωσε στη νότια Αγγλία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (BA, Ph.D.) πριν μεταναστεύσει στον Καναδά για να διδάξει και να κάνει έρευνα στο Πανεπιστήμιο Dalhousie.

Είναι γνωστός για την έρευνά του στις διαδικασίες της καταστροφικής ιζηματογένεσης σε βαθιά νερά, ιδιαίτερα τα τουρβιδιτικά ρεύματα και τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις. Η κατανόησή του για τις σύγχρονες ωκεάνιες διεργασίες εφαρμόστηκαν στις ακολουθίες των παλιών πετρωμάτων, που είδε σε επιφανειακές εμφανίσεις και σεισμικά προφίλ, στην Ελλάδα και αλλού. Ανέπτυξε ιδέες για την ερμηνεία της ηλικίας των βυθισμένων και ανυψωθέντων παράκτιων αποθέσεων στην Ελλάδα και σε παρόμοιες περιοχές της ενεργούς νεοτεκτονικής.

Είχε υπό την εποπτεία ή συν-επέβλεψε 14 διδακτορικούς φοιτητές, αρκετοί από τους οποίους τώρα καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στην θαλάσσια γεωλογία σε όλο τον κόσμο. Ήταν συντάκτης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Canadian Journal of Earth Sciences για 5 χρόνια, και στη συνέχεια έγινε αρχισυντάκτης για τις εργασίες βαθέων υδάτων στο διεθνές περιοδικό Marine Geology,για16χρόνια.

Το πεδίο ερευνών του και τα ενδιαφέροντα του στις γεωεπιστήμες είναι ευρεία:ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να αποδείξει τον τρόπο μεταφοράς της πανίδας στο Burgess Shale, και είχε συγγράψει με τη Γεωργία Πή-Piper το καθοριστικό βιβλίο για τα πυριγενή πετρώματα της Ελλάδας. Αναγνωρίστηκε με την απονομή του μεταλλίου Shepard το 2010 για τη συνεισφορά του στην έρευνα της θαλάσσιας γεωλογίας και την αφοσίωση του στην καθοδήγηση φοιτητών και νέων επιστημόνων να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη θαλάσσιες γεωεπιστήμες.

Η Γεωργία Πή-Piper είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Μαρίας στο Χάλιφαξ, στον Καναδά (Saint Mary's University in Halifax, Canada). Μεγάλωσε στο νησί της Κω και πήρε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το διδακτορικό δίπλωμα ήταν στην ορυκτολογία και πετρολογία και το πήρε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Αγγλία). Προσλήφθηκε αμέσως ως Επιμελήτρια το 1972 για το πρόσφατα ιδρυμένο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου οικοδόμησε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και προήχθη σε Υφηγητής για τη διατριβή της πάνω στα ηφαιστειακά πετρώματα της Λέσβου. Μετανάστευσε στον Καναδά το 1980 και ξεκίνησε στο Saint Mary's το 1981.

Ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (1989-92) και του προγράμματος περιβαλλοντικών σπουδών (2006-2010). Ήταν διευθύντρια μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στο Saint Mary's από το 1999–2001, μέλος του Συμβουλίου NSERC (χρηματοδοτικός οργανισμός του Καναδά για την πανεπιστημιακή έρευνα στην επιστήμη) από το 1997 – 2000, και έχει συμμετάσχει σε αρκετές κριτικές για το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα.

Η έρευνά της εστιάζεται στα θέματα των γεωεπιστημών της γεωχημείας και ορυκτολογίας και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε περιοδικά. Είναι επίσης γνωστή για την εργασία της στα σωσωνιτικά (shoshonitic) ηφαιστειογενή πετρώματα, γρανίτες σε ζώνες διάτμησης και στη σχέση μεταξύ των πυριγενών πετρωμάτων και της τεκτονικής. Δημοσίευσε το καθοριστικό βιβλίο για τα πυριγενή πετρώματα της Ελλάδας.

*Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πετρολογία αποσαθρωμένων πετρωμάτων και την διαγένεση της πετρελαιοπαραγωγικής υπεράκτιας λεκάνης της Σκωτίας "Scotian Basin". Μεγάλο μέρος του χρόνου της έχει αφιερωθεί στην καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μέσα από την έρευνά της. Έχει υλοποιήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, και τελευταία εργάζεται μελετώντας την ηφαιστειακή δραστηριότητα στο απολιθωμένο δάσος της Λέσβου.