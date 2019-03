Οι Scorpions και πάλι στη Ρωσία για να τραγουδήσουν το «Wind of Change»

Το δημοφιλές, ιστορικό ροκ συγκρότημα των Scorpions θα δώσει συναυλίες το ερχόμενο φθινόπωρο σε πέντε ρωσικές πόλεις, στην Αγία Πετρούπολη, την Μόσχα, στο Αικατερίνεμπουργκ, το Κρασνοντάρ και το Βαρόνεζ ενώ θα συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους στο Κίεβο της Ουκρανίας και το Μινσκ της Λευκορωσίας.

«Το πιο αγαπημένο και δημοφιλές ροκ συγκρότημα στη Ρωσία θα μας έρθει στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Crazy World Tour. Αυτό το φθινόπωρο οι Scorpions θα έρθουν και πάλι στη Ρωσία για να τραγουδήσουν το «Wind of Change», το «Send Me an Angel» και άλλες επιτυχίες με τις οποίες μεγάλωσαν αρκετές γενιές που ήταν λάτρεις της ροκ», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία των συναυλιών SAV Entertainment.

Οι Scorpions θα ξεκινήσουν τις συναυλίες τους στη Ρωσία από την πόλη Αικατερίνεμπουργκ όπου θα εμφανισθούν στις 31 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα εμφανισθούν στο Κρασνοντάρ (3 Νοεμβρίου). Στη Μόσχα θα δώσουν συναυλία στις 5 Νοεμβρίου και στην Αγία Πετρούπολη στις 7 Νοεμβρίου. Στις 10 Νοεμβρίου θα δώσουν την τελευταία τους συναυλία στην πόλη Βαρόνεζ, απ όπου θα αναχωρήσουν για το Κίεβο και εν συνεχεία από εκεί για την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ.

Πηγή: ΑΠΕ