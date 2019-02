Όταν το BBC θεωρούσε τον David Bowie «ερασιτέχνη και φάλτσο»…

«Ερασιτέχνης και φάλτσος». Αυτή ήταν η αμείλικτη ετυμηγορία μιας οντισιόν που έκανε το BBC 1965 σε έναν τραγουδιστή που, όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, μάλλον δεν ήταν και τόσο κακός: τον Ντέιβιντ Μπάουι. Ηταν 2 Νοεβρίου 1965 και ο βρετανός μουσικός, τότε 18 ετών, παίζει με το συγκρότημά του David Bowie & the Lower Third μπροστά σε μία ομάδα του BBC που κρίνει το επίπεδο καλλιτεχνών που μπορούν να φιλοξενηθούν στο βρετανικό ραδιοφωνικό δίκτυο, περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ «David Bowie: Finding Fame», που θα μεταδοθεί στις 9 Φεβρουαρίου από το δίκτυο BBC Two.

Εκείνη την εποχή, ο Μπόουι ασχολείται με την μουσική ήδη αρκετά χρόνια, αλλά η επιτυχία δεν έρχεται και το BBC δίνει μία χρυσή ευκαιρία για να γίνει κανείς γνωστός στο ευρύ κοινό.

Αλλά, αφού παίζει τρία κομμάτια (ένα του Μπόουι, μία διασκευή του Τζέιμς Μπράουν και το Chim Chim Cher-ee της Mary Poppins), το συγκρότημα εισπράττει ξεκάθαρη άρνηση.

«Μουσικά δεν έχουν ελάττωμα, απλώς δεν υπάρχει τίποτε ενδιαφέρον σε αυτά που κάνουν», γράφει ένα από τα μέλη του πάνελ του BBC στην καταγραφή των αποτελεσμάτων της οντισιόν που βρέθηκε φυλαγμένη στα αρχεία του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

«Ο τραγουδιστής δεν είναι και πολύ συγκλονιστικός... ένας ερασιτέχνης που φαλτσάρει»...«δεν νομίζω ότι το συγκρότημα θα βελτιωθεί με τις πρόβες».

Ωστόσο, ένα από τα μέλη του πάνελ σημειώνει ότι το στιλ του συγκροτήματος «είναι μάλλον διαφορετικό» από τα άλλα.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι θα γίνει διάσημος μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1969, με το άλμπουμ Space Oddity, πριν γίνει θρύλος. Πέθανε το 2016 δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ Blackstar στα 69α γενέθλιά του.

Η καταγραφή του BBC συμπληρώνει την μακρά σειρά των αρνητικών αξιολογήσεων που έγιναν διάσημες στον κόσμο της μουσικής και των τεχνών. Το 1962, ο παραγωγός της Decca Record Ντικ Ρόου απορρίπτει μία κασέτα των...Beatles, μία απόφαση που θεωρείται το μεγαλύτερο σφάλμα αξιολόγησης στην ιστορία της μουσικής.