H Ντόρις Ντέι μιλάει για τον Ροκ Χάτσον

Η Ντόρις Ντέι σε μία σπάνια συνέντευξή της μίλησε για τον αγαπημένο της φίλο και συνάδελφο, Ροκ Χάτσον δεκαετίες μετά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ το 1973.

Το Closer Weekly δημοσίευσε πρόσφατα ότι η 96χρονη σήμερα ηθοποιός και τραγουδίστρια συνέβαλε στη συγγραφή της νέας βιογραφίας του Ροκ Χάτσον που έγραψε ο Μαρκ Γκρίφιν, με τίτλο “All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson” (Όσα ο ουρανός επιτρέπει: Μια βιογραφία του Ροκ Χάτσον).

Ο Χάτσον, είδωλο της μεγάλης οθόνης κατά τη διάρκεια των δεκαετίας του '50 και του '60, ο οποίος ήταν συχνά ζευγάρι με τη ‘Sweetheart” της Αμερικής σε ρομαντικές κωμωδίες, πέθανε το 1985 σε ηλικία 59 ετών από AIDS.

Οι “New York Times” ανέφεραν ότι ο Ροκ Χάτσον ήταν η πρώτη προσωπικότητα που αναγνώρισε ανοιχτά ότι υπέφερε από την ασθένεια. Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι ενώ οι στενοί του φίλοι συχνά τον χαρακτήριζαν ομοφυλόφιλο, ο ηθοποιός δεν σχολίασε ποτέ ούτε παραδέχθηκε τους ισχυρισμούς.

Το Closer Weekly αποκάλυψε ότι η Ντόρις Ντέι, η οποία διατηρεί σθεναρά την ιδιωτική της ζωή μακριά από κάμερες και σπάνια δίνει συνεντεύξεις, δεν δίστασε να πλέξει το εγκώμιο του στενού φίλου της.

«Μεταξύ των σκηνών, περπατούσαμε, μιλούσαμε και γελούσαμε και υποθέτω ότι ο συγχρονισμός μας στις κωμωδίες από τη φιλία μας και πόσο φυσικά και ευχάριστα ήμασταν» ανέφερε η ηθοποιός στον Γκρίφιν.

"Πιστεύω ειλικρινά ότι δεν του έμαθα τίποτα που δεν γνώριζε ήδη μετά από όλα τα χρόνια στη δουλειά" πρόσθεσε.

Οι Χάτσον και Ντέι έπαιξαν κορυφαίους ρόλους στο "Pillow Talk" το 1969, το "Lover Come Back" το 1961 και στο "Send Me No Flowers" το 1964.

Πηγή: ΑΠΕ