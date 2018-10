Γιώργος Μυλωνάς: Ένας Αχαιός στην κορυφή των δημοσίων σχέσεων στο Λονδίνο!

Ένας Αχαϊος στην κορυφή των δημοσίων σχέσεων στο... Λονδίνο! Ο Γιώργος Μυλωνάς και οι συνεργάτες του απέσπασαν το πρώτο βραβείομεταξύ των εταιριών δημοσίων σχέσεων στην Βρετανια για το 2018!!! PR Agency of the year in the UK for 2018!

Ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος για το γιο του ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής της ΔΕΗ Σπύρος Μυλωνάς που σχολίασε χαρακτηριστικά: "Χαρά για αυτή την επιτυχία, πίκρα γιατί ένα ακόμη Ελληνόπουλο διαπρέπει όχι στην Πατρίδα που τον ανάθρεψε αλλά στο εξωτερικό"!!!