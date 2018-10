Γιατί δεν πήγε στο γάμο της Οικονομάκου η Ζέτα Μακρυπούλια;

View this post on Instagram

Σήμερα γάμος γίνεται!???????????????????? Αφού δεν μπορώ να είμαι εκεί, θα ευχηθώ από δω! Την @athinao1konomakou την γνώρισα στα «βαφτίσια». Πανέμορφη, έξυπνη, ταλαντούχα, τρελή και πολύ -πολύ όμως- καλό παιδί! Από τότε έως τώρα την παρακολουθώ και την θαυμάζω κυρίως διότι μου δημιουργεί την αίσθηση πως ζει ακριβώς τη ζωη που θέλει και ονειρεύτηκε! Ανέπτυξε αρκετά ταλέντα της, ένα από αυτά κοσμεί το χέρι μου σε αυτή τη φωτό @allover_by_athina! Οι ρόλοι όμως που την απογείωσαν είναι αυτός της μάνας και συζύγου! Την αισθάνομαι πιο ευτυχισμένη και γαλήνια από ποτε! Σου ευχομαι πάντα να γελάς, να είστε ευτυχισμένοι, αγαπημένοι και να έχετε πάντα ένα κοινό στόχο!❤️ ————————————————— #weddingday #athinaoikonomakou #καλαστεφανα @allover_by_athina #filipposathina #????

