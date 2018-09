Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ χαλαρώνουν στην Κέρκυρα!ΦΩΤΟ

Στην Κέρκυρα βρέθηκαν ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι Πέρι. Το ερωτευμένο ζευγάρι επισκέφθηκε το νησί μία μέρα μετά την κοινή τους εμφάνισή στο Μονακό, για να περάσει μερικές ημέρες χαλάρωσης. Στις φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, η 33χρονη Πέρι εμφανίζεται στο πλευρό του 41χρονου ηθοποιού με φόντο το χαρακτηριστικό, παραθαλάσσιο τοπίο της Κέρκυρας.

Ο Ορλάντο είναι καλά. Είναι πολύ χαρούμενος με την Κέιτι. Αυτή ήταν μία υπέροχη χρονιά για τη σχέση τους. Σα να χρειαζόταν να χωρίσουν και να επανενωθούν για φτάσουν σε αυτό το σημείο», σχολιάζει ο Insider.

Katy and Orlando were spotted together in Corfu (Greece) on the past days pic.twitter.com/dhLzNnyWbT