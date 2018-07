To καλύτερο βρετανικό city hotel ονομάζεται The Goring και βρίσκεται στο Λονδίνο. Είναι το αγαπημένο ξενοδοχείο της βασιλικής οικογένειας και σε αυτό επέλεξε να μείνει η Κέιτ Μίντλετον πριν παντρευτεί το 2011. Eίναι υπεραιωνόβιο, πέντε αστέρων και διακοσμημένο στο παραδοσιακό, εγγλέζικο στυλ. Bρίσκεται στη Belgravia και διαθέτει το μεγαλύτερο, ιδιωτικό κήπο του Λονδίνου.Η ένωση ξενοδόχων το έχει κατατάξει στην ίδια λίστα με τα Claridges, Ritz, The Connaught, Rosewood που δεσπόζουν επίσης στη βρετανική πρωτεύουσα