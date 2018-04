Λες και ήταν ... χθες - Η Πάτρα του 1930 "ολοζώντανη" μπροστά στα μάτια σας!

Τα χρώματα της φωτογραφίας και η "ζωντάνια" των εκφράσεων στη φωτογραφία που ακολουθεί ... ξεγελούν. Κι όμως ειναι η Πάτρα του 1930. Πλήθος θαμώνων σε ένα παραλιακό καφενείο της πόλης. Η επιχρωματισμένη φωτογραφία από τον Χρήστο Καπλάνη αναρτήθηκε στο διαδικτυακό γκρουπ PATRAS PHOTOS ΟLD SPECIAL από τον ‎Vasilis Karavasilis‎

Maynard Owen Williams, Πάτρα, Ελλάδα (A Cafe Crowd Along The Water-front, 1930, Maynard Owen Williams, Patras, Greece -From .National Geographic Photography.)