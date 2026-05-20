Τραμπ: «Ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ για το Ιράν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν έχει «καμία βιασύνη» να φτάσει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα κάνει «ό,τι θέλω εγώ να κάνει» όσον αφορά μια πιθανή στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ερωτήθηκε τι έχει πει πρόσφατα στον Νετανιάχου σχετικά με μια πιθανή επίθεση στο Ιράν, και εκείνος απάντησε: «Είναι εντάξει, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ να κάνει».

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω. Είναι υπέροχος τύπος… Μην ξεχνάτε ότι ήταν πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια πολέμου», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ανοιχτός σε μια περιορισμένη συμφωνία με το Ιράν που θα άνοιγε μόνο τα Στενά του Ορμούζ και θα επέκτεινε την εκεχειρία, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει βιασύνη να καταλήξει σε συμφωνία: «Θα πρέπει να ανοίξουμε τα Στενά, οπότε θα δώσουμε σε αυτό μια ευκαιρία. Δεν έχω βιασύνη. Όλοι λένε, “Ω, οι ενδιάμεσες εκλογές.” Δεν έχω βιασύνη… Ιδανικά, θα ήθελα να δω λίγους ανθρώπους να σκοτωθούν, αντί για πολλούς».

Ο Τραμπ έχει δώσει ασαφή χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης με το Ιράν, λέγοντας χθες ότι θα μπορούσε να περιμένει «δύο ή τρεις μέρες» ή για «περιορισμένο χρονικό διάστημα», αφού ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι ακύρωσε μια νέα επίθεση κατά του Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη.