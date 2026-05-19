Θάνατος του ιδρυτή της Mango: Τα κινητά «πρόδωσαν» τον γιο- Συγκλονισμένη η Ισπανία μετά τη σύλληψη του

Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία μετά τη σύλληψη του γιου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, Ισάκ Αντίκ.

Ο 45χρονος θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2024 πέφτοντας από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ` όλη τη διάρκεια της έρευνας, που άρχισε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.

Τζόναταν Αντίκ, ο γιος του μεγιστάνα της αυτοκρατορίας ενδυμάτων Mango συνόδευε τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου όταν αυτός έπεσε από έναν γκρεμό στα όρη Μονσεράτ, όπου είχαν πάει μία εκδρομή.

Ήταν μία πτώση για την οποία οι αστυνομικοί, από την πρώτη στιγμή θεωρούσαν ότι είχε πολλές ασάφειες.

Ο θάνατος του 71 ετών επιχειρηματία –γεννημένου στην Κωνσταντινούπολη σε οικογένεια Εβραίων της Θεσσαλονίκης– αρχικά είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονταν, με τον 44χρονο γιο του να θεωρείται ύποπτος. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία είχε κατασχέσει ως στοιχείο το κινητό τηλέφωνο του γιου και χάρη σε αυτό αποκαλύφθηκε πως, λίγες μέρες πριν την τραγωδία, ο Τζόναταν Αντίκ είχε επισκεφτεί την ίδια τοποθεσία. Όπως ισχυρίστηκε, το έκανε για να προετοιμάσει την εκδρομή.

Οι δύο συσκευές τηλεφώνου, του θύματος και του κατηγορούμενου λειτουργούν σαν «μαύρο κουτί», γιατί αποκαλύπτει στους ερευνητές κινήσεις, στοιχεία και τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τις έρευνες πατέρας και γιος είχαν συγκρούσεις στο παρελθόν, ειδικά όταν ο Ισάκ Αντίκ αποφάσισε να παραδώσει στον Τζόναθαν τα ηνία της εταιρείας αξίας 4,5 δισ. ευρώ το 2014. Αυτή η βιαστική απόφαση σύμφωνα με την El Pais δεν λειτούργησε και έπειτα από οικονομικές απώλειες ο Ισάκ αναγκάστηκε να αναλάβει και πάλι.

Οι οικογενειακές σχέσεις οξύνθηκαν μετά τον θάνατο του επιχειρηματία.