Πάτρα: «Είναι η 4η φορά»- Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου που δέχθηκε επίθεση από ανήλικους ληστές μιλά για τον εφιάλτη που έζησε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου και μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάνα Φωτακοπούλου, όταν της επιτέθηκε ομάδα ανηλίκων στην Πάτρα.

Όπως λέει η γνωστή αθλήτρια, οι ανήλικοι της επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα, την λήστεψαν, ενώ στην προσπάθειά της να τους καταδιώξει έπεσε και τραυματίστηκε.

«Κάταγμα. Είναι ρογμώδες κάταγμα. Ακούω να σπάει το τζάμι. Γυρίζω, βλέπω ένα χέρι να μπαίνει μέσα, να τραβάει την τσάντα. Μόνο ένα χέρι, δηλαδή δεν φαινόταν καν, ήταν κάτω από τον δρόμο».

Το χρονικό

Με εμφανή τα τραύματα στο σώμα της, η βαλκανιονίκης στον στίβο περιγράφει την επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Περιμετρική της Πάτρας. Επιστρέφοντας από επίσκεψη στον τάφο των γονιών της, βγήκε από το αυτοκίνητό της για να αποφορτιστεί, όταν ξαφνικά εμφανίζονται τρία άτομα, σπάνε το τζάμι και αρπάζουν την τσάντα της.

«Ήταν τρία. Αυτό που πήρε την τσάντα ήταν 15 – 16 ετών και φορούσε φούτερ με κουκούλα. Τα δύο μικρότερα 10 -12».

Οι δράστες άρχισαν να τρέχουν προς τον καταυλισμό της περιοχής και η γυναίκα αποφασίζει να τους καταδιώξει.

«Ενστικτωδώς πηδάω ένα κιγκλίδωμα και αρχίζω να τα κυνηγάω πίσω από το παιδί που είχε την τσάντα. Διέσχισα έξι – επτά μέτρα και ξαφνικά βγαίνω από το πλάνο γιατί έχω βρει το χαντάκι και έχω σωριαστεί μέσα. Όλα αυτές οι πληγές και τα τραύματα προκλήθηκαν μόνη μου πάνω στο τσιμεντένιο στηθαίο. Τα δύο μικρότερα πετούσαν πέτρες προς την πλευρά μου για να με καθυστερήσουν, και όχι για να με πληγώσουν, γιατί δεν με έβλεπαν καν».

Στο νοσοκομείο η αθλήτρια, άφαντοι οι δράστες

Ο ανήλικος που έκλεψε την τσάντα την πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Είναι η τέταρτη φορά, όπως λέει, που πέφτει θύμα κλοπής. Τις προηγούμενες τρεις την έκλεψαν μέσα στο μαγαζί που διατηρεί.

«Τότε οι αστυνομικοί είπαν μέθοδος απασχόλησης. Μπήκαν τέσσερα, το κάθε ένα πήγαινε σε άλλο σημείο και εγώ προσπαθώντας να παρακολουθώ για να μην κλέψουν κάτι πήγε ένα τέταρτο και πήρε το πορτοφόλι από την τσάντα μου».

Οι νεαροί δράστες παραμένουν άφαντοι.