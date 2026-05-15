Διακίνηση ναρκωτικών: Οι πληρωμές μέσω IRIS και τα κλεμμένα Ι.Χ.

Οι εντολές έρχονταν μέσα από τη φυλακή

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής εξάρθρωσaν δίκτυο δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δρούσαν τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, με αλληλένδετη εγκληματική δράση στις κλοπές οχημάτων και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εγκέφαλοι της πρώτης οργάνωσης, που έκλεβε οχήματα από περιοχές της Αττικής, φέρεται να ήταν δύο έγκλειστοι, οι οποίοι με τη βοήθεια υπαρχηγών διοικούσαν την οργάνωση. Από την έρευνα της Ασφάλειας προέκυψε πως είχαν αφαιρέσει τουλάχιστον 12 οχήματα από περιοχές όπως ο Αλιμος, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, η Αγία Βαρβάρα, η Νίκαια και τα Πατήσια, ενώ η οργάνωση είχε στρατολογήσει και επαγγελματία κλειδαρά, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δύο έγκλειστοι φερόμενοι ως αρχηγοί έδιναν τις εντολές στους δύο υπαρχηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους μετέφεραν τις εντολές στους φυσικούς αυτουργούς, που πιστά τις εκτελούσαν. Οι φυσικοί αυτουργοί προσέγγιζαν τα σημεία των κλοπών με ενοικιαζόμενο όχημα και αφού αφαιρούσαν το αυτοκίνητο το έκρυβαν σε οικίες άλλων μελών της οργάνωσης. Σε μία περίπτωση, η οργάνωση επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του οχήματος και το επέστρεψε αφού πρώτα εισέπραξε χρηματικό ποσό.