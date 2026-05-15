Διακίνηση ναρκωτικών: Οι πληρωμές μέσω IRIS και τα κλεμμένα Ι.Χ.

Οι εντολές έρχονταν μέσα από τη φυλακή
Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής εξάρθρωσaν δίκτυο δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δρούσαν τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, με αλληλένδετη εγκληματική δράση στις κλοπές οχημάτων και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Εγκέφαλοι της πρώτης οργάνωσης, που έκλεβε οχήματα από περιοχές της Αττικής, φέρεται να ήταν δύο έγκλειστοι, οι οποίοι με τη βοήθεια υπαρχηγών διοικούσαν την οργάνωση.
Από την έρευνα της Ασφάλειας προέκυψε πως είχαν αφαιρέσει τουλάχιστον 12 οχήματα από περιοχές όπως ο Αλιμος, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, η Αγία Βαρβάρα, η Νίκαια και τα Πατήσια, ενώ η οργάνωση είχε στρατολογήσει και επαγγελματία κλειδαρά, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δύο έγκλειστοι φερόμενοι ως αρχηγοί έδιναν τις εντολές στους δύο υπαρχηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους μετέφεραν τις εντολές στους φυσικούς αυτουργούς, που πιστά τις εκτελούσαν.
Οι φυσικοί αυτουργοί προσέγγιζαν τα σημεία των κλοπών με ενοικιαζόμενο όχημα και αφού αφαιρούσαν το αυτοκίνητο το έκρυβαν σε οικίες άλλων μελών της οργάνωσης. Σε μία περίπτωση, η οργάνωση επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του οχήματος και το επέστρεψε αφού πρώτα εισέπραξε χρηματικό ποσό.
2η εγκληματική οργάνωση
Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με φερόμενο ως αρχηγό έναν 31χρονο αλλοδαπό, διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κυρίως σε περιοχές της Βοιωτίας.
Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε τον πλήρη έλεγχο της διακίνησης, δίνοντας εντολές και αποθηκεύοντας τις ναρκωτικές ουσίες. Από την έρευνα προέκυψε πως ο ρόλος του ήταν να προετοιμάζει τις συσκευασίες των ναρκωτικών και να τις παραδίδει σε άλλα μέλη προς διακίνηση, ενώ ο ίδιος κανόνιζε τις συναντήσεις με τους «πελάτες».
Οι αγορές των ναρκωτικών γίνονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω εμβασμάτων στο τραπεζικό σύστημα IRIS, σε τραπεζικό λογαριασμό της συντρόφου του 31χρονου.
Από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από πυροκροτητή, ποσότητα εκρηκτικής ύλης και φιτίλι
30 νάιλον συσκευασίες με 20,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
1,1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)
11 νάιλον συσκευασίες με 805 γραμμάρια κοκαΐνης
πυροβόλο όπλο
7 φυσίγγια
Φορητή συσκευή ανέπαφης αντιγραφής κλειδιών
7 μαχαίρια
τέιζερ
μεταλλικό ρόπαλο
χρυσαφικά
2 σιδερογροθιές.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κελιά καταστήματος κράτησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με τις εγκληματικές οργανώσεις.
Η αστυνομία συνέλαβε συνολικά 18 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
