Καλλιθέα: Η στιγμή που ο 58χρονος πυροβολεί τη γυναίκα μέσα στο μπαρ- ΒΙΝΤΕΟ

Λεπτό προς λεπτό οι πυροβολισμοί που δέχθηκε η ιδιοκτήτρια και οι κινήσεις του δράστη

Βίντεο- ντοκουμέντο αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής σε μπαρ της Καλλιθέας. Στο βίντεο καταγράφονται οι δύο πρώτοι πυροβολισμοί που δέχθηκε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, καθώς και οι κινήσεις του δράστη μέσα στον χώρο αμέσως μετά, ενώ κρατούσε ακόμη το όπλο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος εμφανίζεται να πυροβολεί ξανά δύο φορές. Οι κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε στο μπαρ, με πελάτες και εργαζόμενους να προσπαθούν να προστατευτούν και να βρουν τρόπο διαφυγής. Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα φαίνεται να κινείται αιμόφυρτη στη λεωφόρο Θησέως, εκλιπαρώντας μαζί με τον σύζυγό της διερχόμενους οδηγούς να τη μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Κυριακής, ο 58χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος, στρέφει το όπλο προς την ιδιοκτήτρια και πυροβολεί δύο φορές. Μέσα στο κατάστημα επικρατεί χάος, ενώ η γυναίκα επιχειρεί να απομακρυνθεί μαζί με άλλους θαμώνες. Ο δράστης, ωστόσο, παραμένει ψύχραιμος και ατάραχος στον χώρο. Σύμφωνα με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, για περίπου δύο λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ο 58χρονος κινείται μέσα στο μαγαζί σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα, κρατώντας το όπλο και συνομιλώντας με παρευρισκόμενους.

Την ίδια στιγμή, η τραυματισμένη γυναίκα προσπαθεί να βρει τρόπο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Παρότι είχε τις αισθήσεις της, έχανε συνεχώς αίμα. Ο δράστης καταγράφεται να αλλάζει θέσεις μέσα στο μπαρ με χαρακτηριστική ψυχραιμία, χωρίς να δείχνει πρόθεση να αποχωρήσει, ακόμη και υπό τον κίνδυνο επέμβασης της αστυνομίας. Ο άνδρας πυροβολεί ακόμη δύο φορές, προκαλώντας νέο κύμα πανικού. Οι θαμώνες συνειδητοποιούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα το κατάστημα για να σωθούν.