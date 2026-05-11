ΔΕΥΑΠ: «Μικρή η βλάβη στον αγωγό του Γλαύκου» - Τι είπε ο Διονύσης Κλάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, έδωσε αναλυτικές απαντήσεις για τη βλάβη στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στον Γλαύκο, υποστηρίζοντας ότι η διαρροή ήταν περιορισμένη και αντιμετωπίστηκε άμεσα μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες ασφαλείας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παραπληροφόρηση και παρουσίασε την πρόοδο μεγάλων έργων αποχέτευσης σε περιοχές της Πάτρας και της παραλιακής ζώνης.

Η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής

Στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, τοποθετήθηκε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης που αφορούσαν στο θέμα της βλάβης στον αγωγό αποχέτευσης στον Γλαύκο, δίνοντας την πραγματική διάσταση του θέματος.

Ο κ. Κλάδης, ανέφερε τα εξής:

«Έχει παραδοθεί στην παράταξη του κ. Σβόλη η αλληλογραφία που αφορά το θέμα της ερώτησής που τέθηκε για τη συνεδρίαση της λογοδοσίας.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνει:

4 έγγραφα της ΔΕΥΑΠ προς την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας

2 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προς τη ΔΕΥΑΠ.

Στις 24 του Φλεβάρη διαπιστώσαμε ότι υπάρχει βλάβη στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, που περνάει κάτω από τον ποταμό Γλαύκο και κατευθύνεται προς το βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας. Αμέσως επικοινωνήσαμε, με έγγραφα μας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, από τις 26 Φεβρουαρίου.

Δεν μπορούσε να προσδιοριστεί η έκταση της βλάβης και της διαρροής, αφού η ροή των υδάτων του ποταμού ήταν σε μεγάλα ύψη όλο αυτό το διάστημα, που δεν ήταν δυνατόν να προσεγγίσει ούτε άνθρωπος, ούτε μηχάνημα. Όταν οι υπηρεσίες μας, που παρακολουθούσαν συνεχώς το θέμα, έκριναν ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση, ξεκίνησαν οι εργασίες. Κανένας, ούτε η ΔΕΥΑΠ, ούτε οι άλλες υπηρεσίες, θα διακινδύνευαν την ασφάλεια εργαζόμενων.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, όταν η υπηρεσία και τα τεχνικά συνεργεία διαπίστωσαν ότι η ροή του νερού ήταν τέτοια που μπορούν να μπουν τα μηχανήματα και το προσωπικό μέσα στο ποτάμι, ξεκίνησαν οι εργασίες. Τα συνεργεία έφτασαν στο σημείο (Τετάρτη 6 Μαΐου 2026) εντόπισαν τη βλάβη που ήταν μικρή και μέσα σε δύο ώρες είχαν σταματήσει τη διαρροή που και αυτή ήταν μικρή. Οι εργασίες συνεχίζονται έτσι ώστε να καθαριστεί ο αγωγός και θα ολοκληρωθούν εντός 2-3 ημερών.

Οι πρόσφατες μετρήσεις (4 Μαΐου 2026) που έγιναν από το Πανεπιστήμιο σχετικά με την ποιότητα του νερού έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και είναι καλές.

Η ΔΕΥΑΠ θα προχωρήσει στη μελέτη δεύτερου, εφεδρικού αγωγού έτσι ώστε σε περίπτωση παρόμοιας βλάβης να μην αντιμετωπιστεί ξανά τέτοιο πρόβλημα. Εφεδρικός αγωγός δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατασκευή του αγωγού το 1991 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Γίνονται δειγματοληψίες και τις επόμενες μέρες η ΔΕΥΑΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο θα κάνει και άλλες αναλύσεις στο θαλασσινό νερό, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επισημαίνουμε τα εξής:

Αυτά που λέτε για το μέγεθός της διαρροής είναι λάθος, έχει δοθεί και δελτίο τύπου γι’ αυτό και δεν θα επεκταθώ. Αναφέρεται στην ερώτηση ότι αν το έργο της αποχέτευσης των υποζωνών Α6 και Α7 τελείωνε, θα είχαμε ένα νέο αγωγό και θα είχε αποφευχθεί η παρούσα διαρροή, κάτι που αποδεικνύει ότι έχετε πλήρη άγνοια για το θέμα! Καμία σχέση δεν έχει η εργολαβία Α6 Α7 που γίνεται στην ακτή Δυμαίων από την Παπαφλέσσα μέχρι το Γλαύκο, με τον κεντρικό αγωγό στον οποίο σημειώθηκε η μικρή, όπως διαπιστώθηκε, βλάβη μέσα στο ποτάμι και σε ύψος 800μέτρα από την ακτή Δυμαίων στο Γλαύκο. Είναι και αυτό στη γενικότερη προσπάθεια για να χτυπηθεί η Δημοτική Αρχή με ψέματα!

Η απόφαση 386 έχει εφαρμοστεί και μάλιστα χωρίς καμία αδράνεια, προχωράμε με βάση αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Προχωρούν οι διαδικασίες για να εκκαθαριστεί το έργο από την προηγούμενη διαδικασία (είναι να περάσει σε λίγες μέρες από το τεχνικό συμβούλιο), είναι έργο το οποίο έχει χρηματοδότηση και θα το παραδώσουμε και αυτό όπως έχουμε παραδώσει και παραδίδουμε και την υπόλοιπη αποχέτευση σε όλη την παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

Σε σχέση με τις διαδικασίες για τα δημόσια έργα, πράγματι είναι έτσι ρυθμισμένες ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των εργολάβων. Για παράδειγμα, όταν έγινε η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού με τη νέα γραμμή που κατασκευάσαμε, 2 εταιρείες ήταν στα δικαστήρια για τρία χρόνια και το έργο καθυστερούσε. Στο τέλος αυτές οι δύο εταιρείες έκαναν κοινοπραξία και πήραν το έργο μαζί. Εμείς καταγγέλλουμε αυτή την πολιτική, εσείς όμως που είστε μέσα στα υπουργικά γραφεία μην κάνετε πως πέφτετε από τα σύννεφα και λέτε ότι φταίει η Δημοτική Αρχή που αδρανεί.

Με ευθύνη των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών τα δίκτυα αποχέτευσης, όπως στον Αγ. Βασίλειο και το Ρίο, ήταν χωρίς να υπάρχει αποδέκτης στο βιολογικό για τα λύματά των περιοχών αυτών. Αποτέλεσμα να είναι ανενεργά για πολλά χρόνια και να έχουν πάθει ζημιές που με προσπάθεια έχουμε αποκαταστήσει και ολοκληρώνουμε.

Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει τεράστια προσπάθεια και συνεχίζει για να ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης σε όλη την Πάτρα. Παρά την έλλειψη προσωπικού και την υποχρηματοδότηση έχει γίνει τεράστιο έργο στην αποχέτευση, έργο που οι άλλες Δημοτικές Αρχές σε εποχές «παχιών αγελάδων», μεγάλων χρηματοδοτήσεων, αλλά και με περισσότερο προσωπικό, δεν έκαναν.

Ο Άγιος Βασίλειος, κάτω από τις γραμμές, έχει αποχέτευση και με τις ενέργειες που έχουμε κάνει έχουμε εργολαβία για να φτιάξουμε τις ζημιές από τον ΟΣΕ και να συνδεθεί και η περιοχή πάνω από τις γραμμές.

Το Ρίο έχει αποχέτευση και η ΔΕΥΑΠ θα επισκευάσει και τη βλάβη που έγινε από τον ΟΣΕ στη γειτονιά γύρω από την Πιτίτσης.

Ο Καστελλόκαμπος πάνω από τις γραμμές έχει αποχέτευση, επισκευάζεται μια βλάβη που υπάρχει στο δίκτυο κάτω από τις γραμμές και κοντά στη θάλασσα (αυτά που λέγαμε για τα δίκτυα που έμειναν ανενεργά τόσα χρόνια).

Στις Δάφνες προχωράνε οι διαδικασίες για να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο στην πλατεία Ωκεανιδών και να μπει σε λειτουργία η αποχέτευση, ενώ προχωράμε σε μελέτη για το κομμάτι που είναι κάτω από την πλατεία Ωκεανιδών.

Στην περιοχή της Πλαζ και του Αγ. Παντελεήμονα η περιοχή έχει αποχέτευση σε λειτουργία από σήμερα και μπορούν οι κάτοικοι να ξεκινήσουν να συνδέονται.

Στην περιοχή της έξω Αγυιάς, που είναι και το αντλιοστάσιο της Αγ. Κωνσταντίνου -που μας καθυστερήσατε και τώρα θα ήταν έτοιμο- το έργο προχωράει κανονικά και θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων από Παπαφλέσσα μέχρι Γλαύκο το έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 85% και γίνονται οι ενέργειες ξεκινήσει ξανά και να ολοκληρωθεί.

Η περιοχή του Αγ. Στεφάνου Σαραβαλίου θα αποκτήσει αποχέτευση μέσα στο Μάη περίπου, αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Οι περιοχές του Μιντιλογλίου, των Ροϊτίκων, του Μονοδενδρίου και των Βραχνεΐκων σύντομα θα αποκτήσουν αποχέτευση, αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί και απομένουν ορισμένοι έλεγχοι και οι 9 διελεύσεις των αγωγών κάτω από τις γραμμές του τρένου.

Η Δημοτική Αρχή έχει κάνει μελέτες και για άλλες περιοχές (Καμίνια, Τσουκαλέικα, Ακταίο, Βούντενη).

Συνεχίζουμε ως Δημοτική Αρχή, στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΠ, έργα με κριτήριο της ανάγκες του Πατραϊκού λαού, διεκδικώντας όλα όσα δικαιούνται η πόλη και τα χωριά μας».