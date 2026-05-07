Ώρα Πατρών για τη διαρροή αγωγού στον Γλαύκο: «Η Δημοτική αρχή παίζοντας με την υγεία και το περιβάλλον»

Η δημοτική παράταξη «Ώρα Πατρών» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τοποθετείται για περιβαλλοντικό ζήτημα στην πόλη, θέτοντας ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Η ανακοίνωση της Ώρας Πατρών αναφέρει τα εξής:

Τα ατυχήματα και απρόβλεπτα περιστατικά μάλλον δεν γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με μια ΑΦΤΑΙΧΤΗ Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με το δήμαρχο. Έτσι πεισματάρικα όπως είναι, προσπαθούν να της χαλάσουν το λαϊκό προφίλ.

Εδώ και τρείς μήνες μεγάλο μέρος των αστικών λυμάτων που προέρχονται από τη μεγαλύτερη έκταση της κεντρικής πόλης, καταλήγουν στη θάλασσα μετά από διαρροή του αγωγού.

Πρόκειται δηλαδή για μία εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση με συνέπειες στη θάλασσα, το οικοσύστημα και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν και υπάρχουν παντορροϊκοί αγωγοί και εκβάλλουν ελεύθερα στη θάλασσα από το κέντρο έως την Παπαφλέσσα, για αυτό και προηγούμενες δημοτικές αρχές είχαν εκπονήσει μελέτες και δρομολογήσει έργα για τον βιολογικό καθαρισμό και την ολοκλήρωση του δικτύου. Εδώ και τόσο διάστημα φαίνεται ότι αυτή η επιβάρυνση αυξάνεται από τη διαρροή στον Γλαύκο.

Ωστόσο η στάση της Δημοτικής αρχής δημιουργεί πληθώρα ερωτημάτων.

Γνώριζε εξαρχής, εδώ και τρεις μήνες τη διαρροή όπως παραδέχθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ:

-Ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας προκειμένου να γίνουν μετρήσεις για την ποιότητα των νερών και τις επιπτώσεις της διαρροής; Στα νερά της πόλης κολυμπούν χειμερινοί κολυμβητές και από τις 15 Μάϊου ξεκινά η κολυμβητική περίοδος.

-Γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν έχει ακόμα σύμβαση για μετρήσεις για να ξεκινήσει η δειγματοληψία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών.

-Τι περιμένουν όταν έχουμε ένα τέτοιο έκτακτο γεγονός;

Σύμφωνα με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών οι μετρήσεις θα έπρεπε να γίνονται κάθε εβδομάδα για να υπάρξει τεκμηριωμένο αποτέλεσμα και όχι μόνο τρεις όπως ορίζει ο Νόμος.

Η αδράνεια Δήμου και Περιφέρειας εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των λουόμενων.

Πέραν του γεγονότος, η Δημοτική Αρχή μετά από έντεκα χρόνια στο τιμόνι του δήμου δεν έχει καταφέρει να συνδέσει τους αγωγούς της κεντρικής πόλης με τον Βιολογικό. Η ολοκλήρωση αιωρείται εδώ και ενάμιση χρόνο (αποφ. Δ.Σ ΔΕΥΑΠ 16/12/24 Αρ 386), έχει διαλυθεί η εργολαβία σύνδεσης τών λυμάτων από Παπαφλέσσα έως Γλαύκο.

Τι έχουν κάνει για να προχωρήσει το έργο;

Έμειναν τα μεγάλα λόγια, οι φωτογραφίες και τα δελτία της ΔΕΥΑΠ (6.10.21) ότι ξεκινά το έργο για την απορρύπανση της θάλασσας, την βελτίωση της ζωής των κατοίκων και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Φρόντισε η δημοτική αρχή να τα κουκουλώσει επί τρεις μήνες σαν την γάτα, έλα όμως που μυρίζουν ΑΦΤΑΙΧΤΕ κ. Δήμαρχε.

Δεν έχετε δικαίωμα να παίζετε με το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.