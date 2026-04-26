Ζάκυνθος: Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λεπτοσπείρωση - Πρόβλημα με τη μυοκτονία

Ευρεία σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα (27/04) στη Ζάκυνθο, για το σοβαρό θέμα της λεπτοσπείρωσης, μετά και την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, που επιβεβαίωσε τρία κρούσματα, κατά το μήνα Απρίλιο, εκ των οποίων, ένα θανατηφόρο.

Αυτό ανακοινώθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, Κώστα Καποδίστρια, ενώ, στη σύσκεψη, εκτός από αιρετούς εκπροσώπους της Περιφέρειας, θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (διεύθυνση υγείας κτλ), επίσης, εκπρόσωποι του Δήμου, τοπικοί πρόεδροι κ.α.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από πρόταση του κ. Καποδίστρια, θα γίνει έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, με μοναδικό θέμα τη λεπτοσπείρωση, δεδομένου ότι η Ζάκυνθος, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, έχει την πανελλαδική «πρωτιά» σε κρούσματα.

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και στον αρμόδιο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Τσιριγώτη, ότι, δεν γίνεται στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, η μυοκτονία στο νησί, με τον τελευταίο, να δηλώνει, ότι, «δεν επαρκεί η χρηματοδότηση και ότι ευθύνη φέρει και ο Δήμος Ζακύνθου, που δεν κάνει μυοκτονία στους χώρους ευθύνης του».

Με τον Δήμο, να απαντά ότι «εφαρμόζει κανονικά το πρόγραμμα, στους χώρους, στους οποίους, έχει την ευθύνη» και ότι, πρόκειται για «άτοπες και άστοχες δηλώσεις», με την Περιφερειακή Σύμβουλο (σ.σ. «Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά»), Κατερίνα Μοθωναίου, να διαψεύδει τις αιτιάσεις του κ.Τσιριγώτη, για τα διαθέσιμα κονδύλια από την Περιφέρεια, για τη μυοκτονία, με τον επικεφαλής της «ΑΝΑΣΑ» για τα Ιόνια Νησιά, Θεόδωρο Γαλιατσάτο, να αναφέρει με νόημα, ότι, «μόλις, χθες, (σ.σ. Παρασκευή 24/04) έγινε η απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση του προγράμματος στη Ζάκυνθο, για λόγους προφανείς…), εννοώντας, μια ημέρα, πριν, από το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο και με τον Αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Καποδίστρια, να απαντά, ότι, «χρειάστηκε ένας μήνας, για να φτάσουμε στην απευθείας ανάθεση».

Εκτός, όλων των άλλων, υπήρξε σκληρή κριτική στην Περιφερειακή Αρχή, και από την επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων Νήσων», Αλεξάνδρα Μπαλλού, ενώ, από τον κ. Γαλιατσάτο, καθώς και και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, από τον ίδιο συνδυασμό, Διονύση Γιακουμέλο, σχολιάστηκε αρνητικά το γεγονός, ότι, δεν έχει προχωρήσει προς υλοποίηση, η ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από πρόταση που έκανε η «ΑΝΑΣΑ» για τα Ιόνια Νησιά, στην οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται λειτουργία «Μόνιμου Παρατηρητηρίου Λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο», με τον κ. Καποδίστρια, να αναφέρει ότι είναι κάτι που θα γίνει πράξη και με τον αρμόδιο Περιφερειακό Σύμβουλο, (σ.σ. από την πλειοψηφία), Γιάννη Ζήκο, να υποστηρίζει ότι «η μυοκτονία-εντομοκτονία και γενικά τα προγράμματα δημόσιας υγείας, βάσει νομοθεσίας, εφαρμόζονται από το σύνολο της αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες σε δικά τους κτίρια, επαρχιακούς δρόμους κτλ, και Δήμους σε σχολεία, κοιμητήρια, φρεάτια, άλλους κοινόχρηστους χώρους κτλ).»

Μάλιστα, ο κ.Ζήκος, ανέφερε ότι «η απευθείας ανάθεση στη Ζάκυνθο, για τη μυοκτονία, έγινε λόγω του ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου και των ενστάσεων και των πολλών βροχοπτώσεων τους προηγούμενους μήνες», ενώ, «αρχής γενομένης από την Κέρκυρα», όπως είπε, «πρέπει και οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες (σ.σ.Λευκάδα-Κεφαλονιά-Ιθάκη και Ζάκυνθος,), να προχωρήσουν, από εδώ και στο εξής, σε διετή προγράμματα μυοκτονίας» (σ.σ. με την υγρασία, τα στάσιμα νερά, τα λύματα, τα σκουπίδια κτλ, να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την αύξηση του πληθυσμού των τρωκτικών, από τα ούρα και τα περιττώματα, των οποίων, μεταδίδεται η λεπτοσπείρωση στους ανθρώπους, προκαλώντας, συχνά και το θάνατο, αλλά, με τη μυοκτονία, να αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου, εφόσον, γίνεται πριν την αναπαραγωγή, σωστά, οργανωμένα και αποτελεσματικά).

Τέλος, ο κ.Ζήκος. τόνισε ότι «έχει ξεκινήσει στην Κέρκυρα, ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση των τρωκτικών, το οποίο, θα εφαρμοστεί σταδιακά και στα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά», ενώ, σημαντική, ήταν, η παρατήρηση του Περιφερειακού Συμβούλου, Διονύση Γιακουμέλου, πως, «το γεγονός, ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, δεν υπάρχει επιδημιολογική σύνδεση των τριών κρουσμάτων Λεπτοσπείρωσης, τον Απρίλιο, στη Ζάκυνθο, σημαίνει διασπορά της νόσου, σε όλο το νησί», με την Περιφερειακή Σύμβουλο, με το συνδυασμό «Μένουμε Ιόνιο», Αθηνά Αρβανιτάκη, να επισημαίνει ότι η «αρνητική ‘’πρωτιά’’ του νησιού, σε κρούσματα, σε συνδυασμό με τα τελευταία περιστατικά, αποτελεί ένα ‘’προειδοποιητικό σήμα’’ σοβαρού κινδύνου για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στον τόπο μας».

πηγή ertnews.gr