Αιτωλικό: Θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός 56χρονος

Σημειώθηκε στην Επαρχιακή οδό Λεσινίου – Πενταλόφου
Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, που συνέβη χθες το απόγευμα, στην Επαρχιακή οδό Λεσινίου – Πενταλόφου.
Ειδικότερα,σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.
Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του
τροχαίου δυστυχήματος.
