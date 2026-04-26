Αιτωλικό: Θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός 56χρονος

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, που συνέβη χθες το απόγευμα, στην Επαρχιακή οδό Λεσινίου – Πενταλόφου.



Ειδικότερα,σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.