Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Λασίθι

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν πέντε χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν πέντε χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Παρασκευής (24/4) έγινε σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά και το εστιακό βάθος ήταν πέντε χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός 5 Ρίχτερ με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά και εστιακό βάθος 7,7 χιλιόμετρα.
