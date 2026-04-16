Αχαΐα: 3 εθελοντικές αιμοδοσίες το σαββατοκύριακο 18 και 19-4-2026

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Αγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει τρείς (3) εθελοντικές αιμοδοσίες το προσεχές σαββατοκύριακο ως εξής:

-ΜΑΖΑΡΑΚΙ : ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4/2026 στις 17.30 - 21.30 σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.

-ΙΣΩΜΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4/2026 στις 9.30 - 13.30 στο ιατρείο & σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.

-ΜΙΤΟΠΟΛΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4/2026 στις 9.30 - 13.30 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.

Αγαπητοί αιμοδότες σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν μεγάλες στρέφουμε το βλέμα σε οτι δίνει πραγματική αξία, την φροντίδα και την στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Δίνουμε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής & κάνουμε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη, αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».