Βουλή: Στο προσκήνιο Λαζαρίδης, Προανακριτική και συνταγματική αναθεώρηση

Για «μάχη» στα… «χαρακώματα» της Βουλής προετοιμάζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης που προκάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στο Κοινοβούλιο, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, όχι μόνο για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, σύμφωνα με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και για την υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη.

Μια πρόγευση του σκηνικού πόλωσης που θα δούμε την Πέμπτη στην Ολομέλεια δόθηκε χθες, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα να ζητούν όχι μόνο την αποπομπή Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου ξεκαθάριζαν πως δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος «αναγκάστηκε» χθες να δώσει τηλεοπτική συνέντευξη (στο Open) για να παρουσιάσει δημόσια το πτυχίο του από το κολέγιο «Southeastern Europe». Απαντώντας δε στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση ότι είχε διοριστεί χωρίς να έχει πτυχίο πανεπιστημίου, απάντησε ότι «το 2007 μπορούσε κάποιος να εργαστεί ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με βεβαίωση σπουδών».

Η απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να επιτεθεί με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τοξικότητα με στόχο μικροκομματικά οφέλη.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, «θα σηκώσει το γάντι» για όλα τα θέματα που θα τεθούν από την αντιπολίτευση, ωστόσο, όπως σημειώνουν, από την πλευρά του θα κρατήσει χαμηλούς τόνους, προτάσσοντας τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη θωράκιση του κράτους δικαίου, αλλά την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα στο θέμα των υποκλοπών, αναμένεται να παραπέμψει στην έρευνα της Δικαιοσύνης και στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που απεφάνθη ότι δεν ενεπλάκη το ελληνικό δημόσιο και έκρινε ένοχους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator.

Ο «γρίφος» της Προανακριτικής…

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη μεταβίβαση των υπηρεσιών του στην ΑΑΔΕ, ώστε να μπει τέλος στο «πάρτι» των παράνομων επιδοτήσεων, κι ενώ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η κυβέρνηση προωθεί με γοργούς ρυθμούς την άρση της ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν σε σχέση με το σκάνδαλο.

Μένει να φανεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στη Βουλή θα δώσει το στίγμα των προθέσεων του για το αν η ΝΔ προκρίνει σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την πρώην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – τον πρώην υπουργό, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή.

Ανοίγει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο πρωθυπουργός – Οι τομές που προωθεί η κυβέρνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει το βήμα της Βουλής για να επικοινωνήσει τις προτάσεις της κυβέρνησης εν όψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης και να «πετάξει τη μπάλα» στην αντιπολίτευση για τις θεσμικές τομές που θα προωθήσει το κυβερνών κόμμα.

Ήδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει στο δημόσιο διάλογο την πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άνοιξε τη συζήτηση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Οι εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό είναι οι βουλευτές να μειωθούν κατά 60, και αντί για 300 το «εισιτήριο» για είσοδο στο Κοινοβούλιο να λαμβάνουν 240 άτομα, ενώ συζητείται και η κατάργηση του σταυρού για το 50% των εδρών, με καθιέρωση και λίστας για το υπόλοιπο 50%.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός φέρεται να συζητά την καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για τους αιρετούς αξιωματούχους, όπως για βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους κ.α.

