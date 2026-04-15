Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις συνομιλίες με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία.

Η συμφωνία επιδιώκει να θέσει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα υποστήριξε ότι απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του».

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».