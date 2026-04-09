Καιρός: Ποιες ημέρες και πού θα βρέχει μέχρι το Πάσχα

Καλός πως θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα, μικρή αστάθεια με βροχές το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, θα έχουμε μία σύντομη μεταβολή το Μεγάλο Σάββατο, που θα δώσει τοπικές βροχές, μεταξύ πρωινών και απογευματινών ωρών, κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ και στην Ανάσταση θα υπάρχει ψύχρα, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, χωρίς να περιμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι καλός και με άνοδο του υδραργύρου, όπως επίσης και Δευτέρα του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα δούμε σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα είναι 17 - 19 βαθμοί Κελσίου. Τη νύχτα θα κάνει περισσότερη ψύχρα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα σημειωθούν λίγες βροχές κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, τοπικού χαρακτήρα, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Το βράδυ, κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις.

Το Μεγάλο Σάββατο, θα σημειωθούν κάποιες βροχές στην κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα, μεταξύ πρωινών και αργά απογευματινών ωρών.

Αν εξαιρέσουμε κάποια τμήματα του Αιγαίου, το βράδυ στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένουμε βροχοπτώσεις σε ότι αφορά την Ανάσταση, αλλά θα έχει ψύχρα.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα θα είναι ανοιξιάτικος, καθώς ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία με πολλές ώρες ηλιοφάνειας, ενώ θα ανέβει ο υδράργυρος και ίσως ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.