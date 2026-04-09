Τι σημαίνει το «6-7» που είπε ο Κ. Μητσοτάκης για να τραβήξει την προσοχή των νέων στο TikTok

Πώς έγινε viral η φράση

Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας μάλιστα το βίντεό του με τη viral φράση «6-7». Ο πρωθυπουργός, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των νέων, ξεκίνησε το βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φράση που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους. Το «6-7». Τι σημαίνει όμως αυτό;

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7626290675322981654" data-video-id="7626290675322981654" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@kyriakosmitsotakis_" href="https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_?refer=embed">@kyriakosmitsotakis_</a> <p>Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.</p> <a target="_blank" title=" original sound - Kyriakos Mitsotakis" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7626290686798662422?refer=embed"> original sound - Kyriakos Mitsotakis</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Ας ξεκινήσουμε με το πώς προφέρεται

Το «6-7» προφέρεται six-seven («έξι-επτά» και όχι «εξήντα επτά»), και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο παράξενα και χαρακτηριστικά viral φαινόμενα των social media. Η έκφραση κυκλοφόρησε κυρίως στο TikTok και υιοθετήθηκε μαζικά από τη Generation Alpha, δηλαδή παιδιά και εφήβους που μεγάλωσαν εξ ολοκλήρου μέσα στην ψηφιακή κουλτούρα. Μάλιστα έγινε τόσο δημοφιλής φράση που το Dictionary.com, την έχρησε «λέξη της χρονιάς» για το 2025. Τι σημαίνει το «6-7»

Οι νέοι που το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, ισχυρίζονται ότι το «6-7» δεν έχει κάποια ξεκάθαρη σημασία, αλλά θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια ενδιάμεση απάντηση: «ούτε ναι ούτε όχι», «έτσι κι έτσι», ή «παίζει» και συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική χειρονομία με τα χέρια, σαν να ζυγίζει κανείς δύο επιλογές χωρίς να καταλήγει.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@ebs_underwood/video/7546900450012843286" data-video-id="7546900450012843286" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@ebs_underwood" href="https://www.tiktok.com/@ebs_underwood?refer=embed">@ebs_underwood</a> 6 7 ? <a title="sixseven" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sixseven?refer=embed">#sixseven</a> <a title="ootd" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/ootd?refer=embed">#ootd</a> <a title="fitcheck" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fitcheck?refer=embed">#fitcheck</a> <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="trendingsound" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/trendingsound?refer=embed">#trendingsound</a> <a title="brainrot" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/brainrot?refer=embed">#brainrot</a> <a target="_blank" title=" If ur using this just follow the original video - ‍" href="https://www.tiktok.com/music/If-ur-using-this-just-follow-the-original-video-7541135104106613560?refer=embed"> If ur using this just follow the original video - ‍</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Πώς γεννήθηκε το «6-7»

Οι ρίζες του όρου «67» συνδέονται με το τραγούδι «Doot Doot» που κυκλοφόρησε ο ράπερ Skrilla τον Δεκέμβριο του 2024. Στο κομμάτι, ο Skrilla ραπάρει: «The way that switch, I know he dyin’. 6-7. I just bipped right on the highway».

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@zias_h/video/7622996058410356001" data-video-id="7622996058410356001" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@zias_h" href="https://www.tiktok.com/@zias_h?refer=embed">@zias_h</a> We love 67 <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="glowup" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/glowup?refer=embed">#glowup</a> <a title="sixseven" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sixseven?refer=embed">#sixseven</a> <a title="trend" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/trend?refer=embed">#trend</a> <a title="67" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/67?refer=embed">#67</a> <a target="_blank" title=" If ur using this just follow the original video - ‍" href="https://www.tiktok.com/music/If-ur-using-this-just-follow-the-original-video-7541135104106613560?refer=embed"> If ur using this just follow the original video - ‍</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Know Your Meme, κάποιοι θεωρούν ότι το «67» αναφέρεται στην 67η Οδό, πιθανώς στη Φιλαδέλφεια, την πόλη καταγωγής του Skrilla. Ωστόσο, ο ίδιος ο ράπερ δεν έχει επιβεβαιώσει τη σημασία των αριθμών μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Από το TikTok στο viral φαινόμενο

Την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το «Doot Doot», ο χρήστης του TikTok Matvii Grinblat δημοσίευσε ένα βίντεο με τον LaMello Ball, τον μπασκετμπολίστα των Charlotte Hornets. Στο βίντεο, ο Grinblat σχολιάζει το ύψους του αθλητή (6 πόδια και 7 ίντσες) και στο σημείο αυτό επενδύει με τον στίχο «67» από το τραγούδι του Skrilla. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 10,1 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@vipervm5/video/7577187493750066463" data-video-id="7577187493750066463" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@vipervm5" href="https://www.tiktok.com/@vipervm5?refer=embed">@vipervm5</a> The “6-7” meme kid that started it all <a title="67" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/67?refer=embed">#67</a> <a title="67kid" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/67kid?refer=embed">#67kid</a> <a title="sixseven" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sixseven?refer=embed">#sixseven</a> <a title="meme" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/meme?refer=embed">#meme</a> <a title="viral" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/viral?refer=embed">#viral</a> <a target="_blank" title=" original sound - vipervm" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7577187450639108894?refer=embed"> original sound - vipervm</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Από τότε, πολλοί χρήστες φτιάχνουν βίντεο με αθλητές που, κατά τη γνώμη τους, δεν παίζουν καλά, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά από λίγες εβδομάδες, το «67» φάνηκε να ξεθωριάζει - μέχρι που αναζωπυρώθηκε με το meme του «67 Kid». Τον Μάρτιο του 2025, ο δημιουργός περιεχομένου Cam Wilder δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube από έναν αγώνα μπάσκετ του Amateur Athletic Union (AAU). Στο βίντεο, ένα ενθουσιασμένο αγόρι λέει «67» στην κάμερα, ενώ κινεί τα χέρια του σαν να ζυγίζει δύο αντικείμενα, με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω και να κινούνται εναλλάξ πάνω-κάτω - όπως αναφέρει το Know Your Meme.