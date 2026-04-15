Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Απριλίου

Τη μνήμη των Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος και Άγιου Κρήσκη του Μάρτυρα τιμά σήμερα, 15 Απριλίου 2024, η Εκκλησία.

Ο Άγιος Λεωνίδης ήταν επίσκοπος των Αθηνών τον 3ο αιώνα μ.Χ. Με καταγωγή από την περιοχή της Τροιζήνας, έδρασε στην περιοχή της Επιδαύρου. Στην Αθήνα υπάρχει πρωτοχριστιανικός ναός (κρύπτη) στο όνομα του Αγίου Λεωνίδη πίσω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός

Ο Άγιος Κρήσκης καταγόταν από τα Μύρα της Λυκίας και έζησε την εποχή της παντοδυναμίας της ειδωλολατρίας. Μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αξιοθαύμαστη ευσέβεια.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λεωνίδας,

Λεωνίδης,

Λεώ,

Λεωνιδία,

Κρήσκης*.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.