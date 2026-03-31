Απόλλων Πατρών: Μια βραδιά που ένωσε γενιές!

Μια ξεχωριστή, βαθιά συγκινητική και αυθεντικά μπασκετική βραδιά έζησε το Σάββατο το γήπεδο του Απόλλωνα Πατρών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “GAME OF LEGENDS”.

Μια γιορτή που δεν περιορίστηκε σε έναν αγώνα, αλλά εξελίχθηκε σε μια ζωντανή απόδειξη του τι σημαίνει οικογένεια, ιστορία και συνέχεια για τον σύλλογο.

Η εικόνα των παλαιμάχων να επιστρέφουν στο παρκέ, εκεί όπου έγραψαν τις δικές τους σελίδες ιστορίας, ήταν από μόνη της αρκετή για να γεμίσει το γήπεδο συναίσθημα. Χαμόγελα, αγκαλιές, πηγαδάκια και αμέτρητες ιστορίες από το παρελθόν δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, όπου το χθες συναντούσε το σήμερα με τον πιο όμορφο τρόπο.

Στο παρκέ, η ΛΕΥΚΗ ΟΜΑΔΑ και η ΜΑΥΡΗ ΟΜΑΔΑ προσέφεραν έναν πραγματικά αμφίρροπο και ανταγωνιστικό αγώνα, με το σκορ να εναλλάσσεται συνεχώς και την ένταση να παραμένει αμείωτη μέχρι το τέλος. Οι “legends” απέδειξαν πως, παρά την αποχή από την ενεργό δράση, το πάθος, η αγωνιστικότητα και η προσωπικότητα δεν ξεχνιούνται. Το τελικό 54-53 υπέρ των «ΑΣΠΡΩΝ» απλώς επισφράγισε μια βραδιά όπου ο πραγματικός νικητής ήταν το ίδιο το πνεύμα του Απόλλωνα.

Στα διαλείμματα των δεκαλέπτων και του ημιχρόνου, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε διαγωνιστικά παιχνίδια, γεμίζοντας το γήπεδο με γέλια, ενέργεια και ζωντάνια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το εορταστικό κλίμα της εκδήλωσης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΛΕΥΚΗ ΟΜΑΔΑ: Γιώργος Αθανασόπουλος, Νίκος Αργυρόπουλος, Σπύρος Βερναρδής, Νίκος Βετούλας, Δημήτρης Δημακόπουλος, Αλέκος Δημητριάδης, Θεόδωρος Δούβρης, Παναγιώτης Καπερώνης, Μάρκος Καπετανάκης, Γιώργος Πετρόπουλος, Αλέκος Πολυδωρόπουλος, Τάσος Φασουλής, Διονύσης Φραγκισκάτος.

Προπονητές: Ανδρέας Κολλυρόπουλος, Τάκης Πετρόπουλος.

ΜΑΥΡΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτρης Αγγελόπουλος, Βασίλης Γιαννόπουλος, Σταύρος Δανιήλ, Θανάσης Ζαφείρης, Γιώργος Καρατζάς, Μαίος Κιτσούκαλης, Κώστας Λαμπρόπουλος, Γιάννης Μολφέτας, Ανδρέας Μπερδέσης, Θωμάς Παπαγεωργίου, Γιάννης Παπαγιάννης, Κώστας Ρακιντζής.

Προπονητής: Βασίλης Λιανός.

Διαιτητές: Θανάσης Γιοχαλής, Γιάννης Κόντης, Νίκος Κωστής, Χρήστος Παναγιώτου.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει και στον φροντιστή των ομάδων, Τίμο Αντωνίου, ο οποίος είχε… ασταμάτητη δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φροντίζοντας για τις ανάγκες των αθλητών με αφοσίωση και χαμόγελο.

Ο Απόλλων Πατρών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον κόσμο που, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έδωσε δυναμικό «παρών» και δημιούργησε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, καθώς και όλα τα παιδιά που γέμισαν το γήπεδο με ενέργεια και χαμόγελα.

Ευχαριστούμε επίσης όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου που συμμετείχαν, τους φίλους που πήραν μέρος στα διαγωνιστικά παιχνίδια, καθώς και τις επιχειρήσεις Γιαλούσης, Samar Bar Restaurant, Οπτικά Καμίσης, Baris Light, The Mark, Pakopel, Μπουγάς και βιβλιοπωλείο “Κύβος” για τη στήριξη και τα δώρα τους καθώς και την PlaySports για την επιμέλεια και διάθεση των επετειακών εμφανίσεων (t-shirts), που έδωσαν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Και, πάνω απ’ όλα, ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» στους παλαίμαχους αθλητές – στους θρύλους του Απόλλωνα. Σε αυτούς που έχτισαν την ιστορία, ενέπνευσαν γενιές φιλάθλων και συνεχίζουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ψυχής του συλλόγου.

Το “GAME OF LEGENDS” ήταν κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι ο Απόλλων είναι μια μεγάλη οικογένεια που ενώνει γενιές, αξίες και συναισθήματα εδώ και 100 χρόνια.

Μια οικογένεια που συνεχίζει!