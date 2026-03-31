Πάτρα-Αστικό ΚΤΕΛ: Έρχονται νέες τιμές στα εισιτήρια - Όλες οι αυξήσεις ανά ζώνη και κατηγορία

Συγκρατημένες αυξήσεις σε ζώνες, αμετάβλητες οι μηνιαίες κάρτες – Έως 31 Μαΐου ισχύουν τα παλιά εισιτήρια
Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, με ανακοίνωση τους, αναφέρουν πως λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των γενικών ανατιμήσεων στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα και υπολογίζοντας την αύξηση του κόστους λειτουργίας σε καύσιμα, συντήρηση και παρεχόμενες υπηρεσίες, προχωρούν σε αναγκαία και όσο το δυνατόν συγκρατημένη αναπροσαρμογή των τιμών των εισιτηρίων.
Η απόφαση αυτή εστιάζει στη διατήρηση της προσιτής μετακίνησης για το επιβατικό κοινό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία, η ποιότητα των υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Οι τιμές των εισιτηρίων σε όλες τις μηνιαίες κάρτες παραμένουν αμετάβλητες.
2. Στα μισά εισιτήρια (50%), η Α’ Ζώνη διαμορφώνεται στα 0,80€ και η Β’ Ζώνη στο 1,00€.
3. Στα ολόκληρα εισιτήρια (100%), η Α’ Ζώνη διαμορφώνεται στο 1,30€ και η Β’ Ζώνη στο 1,80€.
4. Καθορίζονται νέα επιβαρυμμένα εισιτήρια, η Α’ Ζώνη διαμορφώνεται στο 1,50€ και η Β’ Ζώνη στα 2,00€, ενώ στα φοιτητικά εισιτήρια η Α’ Ζώνη διαμορφώνεται στο 1,00€ και η Β’ Ζώνη στο 1,20€.
Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα απορρόφησης του αυξημένου λειτουργικού κόστους που προκύπτει από τις γενικές αυξήσεις της αγοράς, η μερική αυτή αναπροσαρμογή κρίθηκε αναπόφευκτη, με βασικό γνώμονα τη συνέχιση της αξιόπιστης και ασφαλούς εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.
Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών ευχαριστούν μέσω της ανακοίνωσης τους, τους συμπολίτες για την κατανόηση και τη
διαχρονική εμπιστοσύνη τους. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.
*Σημείωση: Τα εισιτήρια που έχουν ήδη προμηθευτεί οι επιβάτες με την παλιά τιμή θα ισχύουν κανονικά έως και τις 31 Μαΐου 2026.
