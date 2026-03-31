ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που θα καταβληθούν στις 31/3

Σήμερα 31/3/2026 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε 987.379 δικαιούχους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 253.191.819 ευρώ.
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:
– Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ
– Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
– Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ
– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
– Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
– Εξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
– Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
– Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
– Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr