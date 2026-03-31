Προειδοποίηση μετεωρολόγων για επικίνδυνη κακοκαιρία σε 5 περιοχές

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν σε Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Αιγαίο

Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από σήμερα Τρίτη με έντονες βροχοπτώσεις, ενισχυμένους ανέμους και αφρικανική σκόνη. Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι της Τρίτης θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Τα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο έντονα από τις βραδινές ώρες της Τρίτης. Η επιδείνωση θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1/4, με γενικευμένη κακοκαιρία, έντονες βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, στα ορεινά θα σημειωθούν κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν στην Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, οπότε προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται και την Παρασκευή 3/4 στην ανατολική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο.

«Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη βαθιά προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία, στα όρια ακόμη και του Σαχέλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για την εποχή και για τα γεωγραφικά αυτά πλάτη» παρατηρεί.

Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών…
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026