Προειδοποίηση μετεωρολόγων για επικίνδυνη κακοκαιρία σε 5 περιοχές

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν σε Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Αιγαίο
Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από σήμερα Τρίτη με έντονες βροχοπτώσεις, ενισχυμένους ανέμους και αφρικανική σκόνη.
Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι της Τρίτης θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Τα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο έντονα από τις βραδινές ώρες της Τρίτης.
Η επιδείνωση θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1/4, με γενικευμένη κακοκαιρία, έντονες βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, στα ορεινά θα σημειωθούν κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις.
Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν στην Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο.
Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, οπότε προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται και την Παρασκευή 3/4 στην ανατολική χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.
Εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους
Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο.
«Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη βαθιά προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία, στα όρια ακόμη και του Σαχέλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για την εποχή και για τα γεωγραφικά αυτά πλάτη» παρατηρεί.
Η εικόνα αποτυπώνεται καθαρά στις θερμοκρασιακές αποκλίσεις, όπου σε περιοχές της βόρειας Αφρικής οι τιμές προβλέπεται να βρεθούν ακόμη και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, στα σημεία όπου συνήθως επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς, ενδέχεται να καταγραφούν τιμές γύρω στους 10. Παράλληλα, στο επίπεδο των 500 hPa διακρίνεται η δημιουργία ενός ανώτερου χαμηλού εντός αυτής της ψυχρής λίμνης, το οποίο διαταράσσει έντονα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ευνοεί ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.
«Αυτό ακριβώς το ψυχρό απόθεμα, καθώς θα μετατοπίζεται Α-ΒΑ από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, σαφώς πιο κρίσιμο για την περιοχή μας. Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, αυτό το δεύτερο χαμηλό θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα. Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς τη χώρα μας, μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας προϋποθέσεις για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα» εξηγεί ο κ. Κολυδάς.
Το ανησυχητικό σενάριο
«Με άλλα λόγια, το πραγματικά ανησυχητικό σενάριο δεν είναι μόνο η αρχική κυκλογένεση στη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο, αλλά η μεταγενέστερη ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική. Εκεί, η σπάνια εισβολή ψύχους σε συνδυασμό με τη δυναμική του ανώτερου χαμηλού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση ενός δεύτερου, πιο επικίνδυνου βαρομετρικού, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο και πολύ πιθανόν προς την Ελλάδα», καταλήγει.
