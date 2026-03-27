Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές την Παρασκευή, βελτίωση το Σαββατοκύριακο

Ήπιες θερμοκρασίες και διαστήματα ηλιοφάνειας τις επόμενες ημέρες, με λίγες ασθενείς βροχές κυρίως σε δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.
Στο «μικροσκόπιο» των μετεωρολόγων βρίσκεται το νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία Deborah, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.
Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, «κρούει» τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως το σύστημα αυτό «θέλει προσοχή», καθώς φέρνει έντονα φαινόμενα.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (ENS meteograms), η κακοκαιρία θα αρχίσει να δείχνει… δόντια στην Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής (27/03).
Ο κ. Κολυδάς εκτιμά ότι η πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στο λεκανοπέδιο είναι ορατή, με το μέγιστο πιθανό ύψος υετού ανά 6άωρο να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 14 mm. Ωστόσο, διευκρινίζει πως το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για ηπιότερες βροχοπτώσεις, της τάξεως των 2 έως 6 mm ανά εξάωρο.
Παρά την πρόσκαιρη επιδείνωση της Παρασκευής, τα προγνωστικά μοντέλα «δείχνουν» πως η πραγματικά αξιόλογη μεταβολή του καιρού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.
Συγκεκριμένα:
Τετάρτη 1η Απριλίου: Προβλέπεται η σοβαρότερη επιδείνωση, με τα ύψη βροχής να αγγίζουν τα 25 – 35 mm ανά εξάωρο.
Πέμπτη 2 Απριλίου: Τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να δίνουν κορυφές υετού κοντά στα 30 – 33 mm.
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
Όλο και περισσότερες οι σχολικές εκδρομές στην Πάτρα- Ποιοι μας προτιμούν
Η καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών, η ενδεχόμενη παράταση και τα παρατράγουδα του νέου πλαισίου- Τι λέει στο thebest ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.
Ροπωτό Τρικάλων: Η εκκλησία που γέρνει πιο πολύ και από τον Πύργο της Πίζας
