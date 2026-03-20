Οι Έλληνες δεν έχουν καλή γνώμη για την ηθική των… άλλων – Τι πιστεύουν για απιστία, αμβλώσεις και ομοφυλοφιλία

Από τις πιο αυστηρές κρίσεις για την ηθική των συμπολιτών τους διατυπώνουν οι Έλληνες, σύμφωνα με νέα έρευνα του Pew Research Center σε 25 χώρες.

Συγκεκριμένα, το 44% δηλώνει ότι οι άλλοι έχουν «σχετικά κακή» ή «πολύ κακή» ηθική, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την αρνητική αποτίμηση.

Η εν λόγω έρευνα εξετάζει τόσο το πώς αξιολογούν οι πολίτες την ηθική των συμπατριωτών τους όσο και το πώς τοποθετούνται απέναντι σε μια σειρά συμπεριφορών, όπως η ομοφυλοφιλία, η άμβλωση, ο τζόγος, η χρήση μαριχουάνας, το διαζύγιο και οι εξωσυζυγικές σχέσεις.

Στη δική μας περίπτωση, τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν μια κοινωνία πιο επιφυλακτική από πολλές άλλες ευρωπαϊκές, απέναντι τόσο στον συνάνθρωπό της όσο και σε ορισμένα πιο… ευαίσθητα ζητήματα.



Στις πιο αρνητικές επιδόσεις της Ευρώπης

Στο ερώτημα πώς αξιολογούν συνολικά την ηθική των άλλων Ελλήνων, το 40% απαντά «σχετικά καλή» και το 15% «πολύ καλή». Από την άλλη πλευρά, το 35% τη χαρακτηρίζει «σχετικά κακή» και το 9% «πολύ κακή». Συνολικά, δηλαδή, το 44% εκφράζει αρνητική άποψη. Με αυτό το ποσοστό, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις πιο επιφυλακτικές στάσεις διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 4η θέση παγκοσμίως και την 1η στην Ευρώπη.



Στη Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 43%, ενώ στην Ιταλία στο 40%. Αντίθετα, στις βορειοευρωπαϊκές χώρες η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, μόλις το 11% εκφράζει αρνητική γνώμη για την ηθική των συμπολιτών του, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά θετικής αξιολόγησης καταγράφονται και στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μοναδική χώρα της έρευνας όπου η αρνητική άποψη υπερισχύει της θετικής. Εκεί, το 53% δηλώνει ότι οι άλλοι πολίτες έχουν κακή ηθική, έναντι 47% που εκφράζει θετική γνώμη.