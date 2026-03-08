Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα - «Πενθούμε τις νεκρές μας, αλλά δεν σωπαίνουμε»

Με δυναμική παρουσία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι κινητοποιήσεις στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - γνωστή και ως Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικείων Αγώνων.

Η οδός Σταδίου πλημμύρισε από διαδηλώτριες και διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των προσυγκεντρώσεων, με μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές να εκτυλίσσεται όταν ομάδα γυναικών από την Παλαιστίνη χόρεψε παραδοσιακούς χορούς, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα «κατά της έμφυλης βίας και των γενοκτονιών».

Στο επίκεντρο η τραγωδία στη «Βιολάντα»

Κυρίαρχο θέμα στις ομιλίες και τα καλέσματα των συλλογικοτήτων ήταν το εργατικό δυστύχημα των πέντε εργατριών στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το συμβάν ως «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», υποστηρίζοντας πως η ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

19 γυναικοκτονίες το 2025

Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη, αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και ίσες αμοιβές, ενώ υπενθυμίστηκε το βαρύ αποτύπωμα της έμφυλης βίας με 19γυναικοκτονίες τον τελευταίο χρόνο.

Σωματεία και φορείς έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της αποδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στην υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και τα εμπόδια που καταγράφονται στην πρόσβαση για διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία.

Το πλαίσιο των αιτημάτων ολοκληρώθηκε με αναφορές στη διεθνή αλληλεγγύη και την αντίσταση στους πολεμικούς σχεδιασμούς, εκφράζοντας στήριξη στις γυναίκες της Παλαιστίνης, της Συρίας, του Αφγανιστάν και του Ιράν.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν με πορεία προς το Σύνταγμα, με κεντρικό σύνθημα ότι η ισότητα κατακτιέται μέσα από διαρκείς συλλογικούς αγώνες.