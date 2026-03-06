Πάτρα: Tης έκλεψε χρήματα στη λαϊκή και τη συνέλαβαν

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι βρισκόμενη σε

λαϊκή αγορά αφαίρεσε από τσάντα γυναίκας μικρό χρηματικό ποσό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι αφαίρεσε από κατάστημα στην Πάτρα ενδύματα αξίας 42 ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για κλοπή.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών για κλοπή.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοποδήλατο, το οποίο στερούταν πινακίδας κυκλοφορίας ενώ είχε παραποιηθεί-παραχαραχθεί

ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που

του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για κλοπή



Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας 16χρονος, διότι εισήλθε σε

ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο ημεδαπής γυναίκας και αποπειράθηκε να αφαιρέσει την ταμειακή μηχανή και χρήματα, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε την

πράξη του, καθώς έγινε αντιληπτός από την παθούσα και συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς.