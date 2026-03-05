Καιρός: Επιστρέφουν οι αστάθειες- Πτώση θερμοκρασίας και 8 μποφόρ το Σαββατοκύριακο

Η αστάθεια του καιρού επιστρέφει από σήμερα με πυκνότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια.
Η αστάθεια του καιρού επιστρέφει σταδιακά στη χώρα από την Πέμπτη 5/3, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν στα δυτικά και τα βόρεια και τις πρώτες τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στα ηπειρωτικά.
Την Παρασκευή 6/3 τα φαινόμενα επεκτείνονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία εντείνεται στα ανατολικά και νότια τμήματα, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας.
Πρόγνωση για Πέμπτη (05/3)
Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα βόρεια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για Παρασκευή (06/03)
Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για Σάββατο (07/3)
Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Η πρόγνωση Ζιακόπουλου
Την Πέμπτη (5/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές - βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.
Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.
Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές της εποχής. Κατά τα άλλα, λίγες βροχές θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντροδυτική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
