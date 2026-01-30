Συνέλαβαν άνδρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών στο Αγρίνιο

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο

αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τον κατηγορούμενο έξω από την οικία του και σε αστυνομικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν -84,5- γραμμάρια κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.