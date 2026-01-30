"Πάνε και δεν πάνε" οι χειμερινές εκπτώσεις, σύμφωνα με τους εμπόρους της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Τι κι αν στα εμπορικά καταστήματα και της Πάτρας γίνονται εκπτωσεις σε κάποιες περιπτώσεις έως και 60%... η απόδοση της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου έως ώρας κρίνεται μάλλον χαμηλή, με τους εμπόρους να βλέπουν με δυσπιστία την μετάφρασή της σε χρήμα στα ταμεία τους.

Τα εμπορικά της Πάτρας παρέμειναν ανοιχτά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο Κυριακές κατά τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ακόμα και η δεύτερη Κυριακή μέσα στον Ιανουάριο, κατά την οποία τα καταστήματα έμειναν ανοιχτά στις 25 Ιανουαρίου 2026, δεν απέδωσε.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική ενώ όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.