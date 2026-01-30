ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Έως σήμερα Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου θα δουν “το χρώμα του χρήματος” στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδες πολίτες από τον τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:



Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:

στις 30 Ιανουαρίου 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.

στις 30 Ιανουαρίου 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

στις 30 Ιανουαρίου 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ πληρώνει:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 ευρώ

Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι –175.818 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ