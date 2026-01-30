ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Πληρωμές επιδομάτων
Έως σήμερα Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου θα δουν “το χρώμα του χρήματος” στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδες πολίτες από τον τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:
στις 30 Ιανουαρίου 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
στις 30 Ιανουαρίου 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
στις 30 Ιανουαρίου 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Η ΔΥΠΑ πληρώνει:
19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:
Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ
Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 ευρώ
Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι –175.818 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ
Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ
