Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου με μικροποσότητα κάνναβης

Ένας 17χρονος ημεδαπός συνελήφθη χθες το βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών ένας 17χρονος ημεδαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια συσκευασία με μικροποσότητα κάνναβης.