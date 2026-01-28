Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Υπάρχουν στιγμές όπου η απόσταση ανάμεσα στην επιτυχία και την τραγωδία εκμηδενίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την άνοδο της Βιολάντα, η μοίρα επιφύλασσε το πιο σκληρό πρόσωπο.

Από το 2003, όταν ίδρυσε την εταιρεία, μέχρι σήμερα, η πορεία του έμοιαζε με ένα success story, μια μεθοδική διαδρομή που μετέτρεψε έναν συνοικιακό φούρνο των Τρικάλων σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία-πρότυπο. Ολα αυτά έως την φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, βυθίζοντας όλη τη χώρα στο πένθος.

Η γέννηση ενός προγραμματιστή

Γεννημένος το 1974 στα Τρίκαλα, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεν υπήρξε ένας συμβατικός βιομήχανος. Με σπουδές στην οικονομία και τη διοίκηση, αλλά και την εξειδικευμένη ιδιότητα του προγραμματιστή συστημάτων αυτόματου ελέγχου, προσέγγισε την αρτοποιία μέσα από το πρίσμα της τεχνολογικής ακρίβειας. Τα πρώτα του βήματα έγιναν στον φούρνο του πεθερού του, Μόδεστου Τσίνα, όπου η παραδοσιακή τέχνη της ζύμης έγινε το εργαστήριο των πρώτων του πειραματισμών.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ξεκινά το πρώτο κοινό επιχειρηματικό σχήμα, αλλά η χρονιά-ορόσημο είναι το 2003. αναφέρει το newmoney.gr Τότε ιδρύει τη Βιολάντα Α.Ε., μεταφέροντας την κληρονομιά της οικοτεχνίας σε βιομηχανική κλίμακα. Με στρατηγική εστίαση στο retail και τη δημιουργία καινοτόμων brands, κατάφερε να τοποθετήσει τα προϊόντα του σε κάθε ελληνικό σπίτι, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες.

Το εργοστάσιο χωρίς καμινάδα: Ένα παγκόσμιο πρότυπο

Η εμμονή του με την έρευνα και την ανάπτυξη τον οδήγησε στην κατοχή 11 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων τα δύο διεθνή. Η μεγαλύτερη του κατάκτηση ήταν η τεχνολογία «Steam Free», η οποία υλοποιήθηκε στο πρώτο εργοστάσιο χωρίς καμινάδα στον κόσμο.



Πρόκειται για μια εγκατάσταση 15.000 τ.μ. στα Τρίκαλα, που σχεδιάστηκε για να καταργήσει την παραδοσιακή εκπομπή υδρατμών και ρύπων, ένα έργο που παρουσιάστηκε διεθνώς ως το μοντέλο της «πράσινης» βιομηχανίας του μέλλοντος. Με την ίδρυση της Vitafree το 2016, ο Τζιωρτζιώτης διεύρυνε την κυριαρχία του στα υγιεινά σνακ.

Σήμερα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.