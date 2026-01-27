Πρωτοχρονιάτικη πίτα των Συλλόγων Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης του ΠΓΝ Πατρών και του Σωματείου «Ήφαιστος»

Πρόσκληση για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας των Συλλόγων Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης του ΠΓΝ Πατρών και του Αθλητικού Σωματείου «Ήφαιστος», απευθύνεται στον κόσμο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ώρα 10:00 π.μ., στον χώρο εστίασης της Κλινικής Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο (1ος όροφος).

Η εκδήλωση όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έναρξης της νέας χρονιάς, με στόχο την ανταλλαγή ευχών, την ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας και την υποστήριξη του σημαντικού έργου που επιτελείται στον τομέα της αποκατάστασης και της κοινωνικής προσφοράς.