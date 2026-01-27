Πάτρα: Βραδιές με Καραγκιόζη – Vol. 2 στο θέατρο act από τον Μπάμπη Μακρή

Μετά τις επιτυχημένες πρώτες παραστάσεις και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, οι «Βραδιές με Καραγκιόζη» επιστρέφουν στο Θέατρο Act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα με ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων, έπειτα από απαίτηση των θεατών.

Ο Καραγκιόζης παρουσιάζεται αλλιώς: σαρκαστικός, σύγχρονος και απευθυνόμενος αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό.

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει διαφορετικές παραστάσεις θεάτρου σκιών, καθεμία με τη δική της θεματική και ύφος, συνοδεία ζωντανής μουσικής με τους: Λύσανδρο Παναγόπουλο (λαούτο -τραγούδι) και Χρήστος Λουκόπουλος (κλαρίνο).

Μια σειρά παραστάσεων που σπάει τα στερεότυπα και επανασυστήνει το θέατρο σκιών μέσα από μια σύγχρονη, βραδινή εμπειρία — σίγουρα όχι για παιδιά.

Πληροφορίες Παραστάσεων

Ημερομηνίες:

29/1/2026: “Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς”

5/2: “Ο Καραγκιόζης Γραμματικός”

Ώρα έναρξης: 21:00.

Στο Θέατρο Act, Πάτρα (Γεροκωστοπούλου 65).

Κατάλληλο μόνο για ενήλικες (18+)

Εισιτήριο: 10€ γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πληροφορίες: 6942 798587.

Ο Καραγκιόζης μεγάλωσε.

Το κοινό το ζήτησε. Και οι βραδιές συνεχίζονται.